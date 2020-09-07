Лейпциг надеется продлить аренду Анхелиньо

Защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо может провести еще один сезон в аренде в "Лейпциге", сообщает Kicker.

23-летний испанец присоединился к немецкому клубу в зимнее трансферное окно и успел за это время провести 13 матчей, в которых забил один мяч и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Анхелиньо с "горожанами" рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.