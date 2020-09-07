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Лейпциг надеется продлить аренду Анхелиньо

Германия
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Лейпциг надеется продлить аренду Анхелиньо
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Защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо может провести еще один сезон в аренде в "Лейпциге", сообщает Kicker.

23-летний испанец присоединился к немецкому клубу в зимнее трансферное окно и успел за это время провести 13 матчей, в которых забил один мяч и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Анхелиньо с "горожанами" рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.

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В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг Анхелиньо
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