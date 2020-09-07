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Байер намерен вернуть Дракслера в Бундеслигу

Германия
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Замена Хавертцу

Байер намерен вернуть Дракслера в Бундеслигу
UA-Футбол
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Юлиан Дракслер стал твердым запасным в "ПСЖ". Немецкий полузащитник, несмотря на большой потенциал, не может выиграть конкуренцию у звездных партнеров.

Вероятность его трансфера очень велика. По данным Le 10 Sport, серьезный интерес к нему проявляет "Байер". Руководство "фармацевтов" может заменить Юлианом ушедшего Кая Хавертца.

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На данный момент, Дракслер оценивается в 24 миллиона евро, однако у него остался только годовой контракт с парижанами. Потому его могут отпустить дешевле.

Отметим, что в Бундеслиге Юлиан играл за "Шальке" и "Вольфсбург".

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В статье: Байер (Леверкузен) Юлиан Дракслер Пари Сен-Жермен (Париж)
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