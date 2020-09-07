Байер намерен вернуть Дракслера в Бундеслигу

Юлиан Дракслер стал твердым запасным в "ПСЖ". Немецкий полузащитник, несмотря на большой потенциал, не может выиграть конкуренцию у звездных партнеров.

Вероятность его трансфера очень велика. По данным Le 10 Sport, серьезный интерес к нему проявляет "Байер". Руководство "фармацевтов" может заменить Юлианом ушедшего Кая Хавертца.

На данный момент, Дракслер оценивается в 24 миллиона евро, однако у него остался только годовой контракт с парижанами. Потому его могут отпустить дешевле.

Отметим, что в Бундеслиге Юлиан играл за "Шальке" и "Вольфсбург".