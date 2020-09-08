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Капитан и победитель ЛЧ. Нойер - лучший игрок Баварии в августе
А ведь заслужил
Пресс-служба мюнхенской "Баварии" подвела итог последнего месяца лета. Был выбран лучший футболист августа.
Им стал Мануэль Нойер. В августе голкипер отыграл четыре игры Лиги Чемпионов, в которых пропустил трижды. Полуфинал и финал он провел без пропущенных, что сделало его одним из главных героеев.
©️ Captain. Goatkeeper. ????@Manuel_Neuer is the #FCBayern Player of the Month for August! ????????#MiaSanChampions pic.twitter.com/lG7NFe3QyW— CHAMPIONS OF EUROPE ???? (@FCBayernEN) September 8, 2020
Новый сезон в Бундеслиге стартует 18-го сентября. Именно в этот день "Бавария" сыграет против "Шальке".