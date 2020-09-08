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Капитан и победитель ЛЧ. Нойер - лучший игрок Баварии в августе

Германия
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А ведь заслужил

Капитан и победитель ЛЧ. Нойер - лучший игрок Баварии в августе
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Пресс-служба мюнхенской "Баварии" подвела итог последнего месяца лета. Был выбран лучший футболист августа.

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Им стал Мануэль Нойер. В августе голкипер отыграл четыре игры Лиги Чемпионов, в которых пропустил трижды. Полуфинал и финал он провел без пропущенных, что сделало его одним из главных героеев.

Новый сезон в Бундеслиге стартует 18-го сентября. Именно в этот день "Бавария" сыграет против "Шальке".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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