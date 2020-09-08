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Официально: Патрик Шик подписал контракт с Байером
В Риме ему заиграть не удалось
Официально подтверждена информация, о которой СМИ сообщали уже давно. Патрик Шик стал игроком немецкого "Байера".
Форвард подписал с клубом пятилетний контракт, который истекает летом 2025-го. Сумма сделки составила 27 миллионов евро, к тому же, предусмотренны бонусы. Также "Рома" получит десять процентов от следующей продажи.
???? pic.twitter.com/xz3BQmvdDg— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) September 8, 2020
Шик подписал контракт с римлянами в 2018-м. Не сумев за год закрепиться в команде, отправился в "РБ Лейпциг", где вернулся на высокий уровень. За сезон забил 12 голов в 27 матчах.
Отметим, что в "Байере" Шик попытается заменить