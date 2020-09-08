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Минус конкурент для Зинченко. РБ Лейпциг официально продлил аренду Анхелиньо

Германия
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Испанец прогрессирует при Нагельсманне

Минус конкурент для Зинченко. РБ Лейпциг официально продлил аренду Анхелиньо
UA-Футбол
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Испанский защитник Анхелиньо еще один сезон проведет в "РБ Лейпциге".

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Он перешел в немецкий клуб прошлой зимой на правах аренды. Сумев показать достойный уровень, он убедил руководство "быков" еще на год продлить сделку.

Контракт испанца принадлежит "Манчестер Сити". Следующим летом "РБ Лейпциг" сможет выкупить его, однако сумма не называется. Всего за "быков" он провел 18 матчей, в которых было сделано шесть результативных действий (1+5).

Отметим, что Анхелиньо - конкурент Зинченко в "Ман Сити" на левом фланге обороны.

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В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг Анхелиньо
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