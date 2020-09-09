Бавария не смогла договориться о покупке Перишича

Полузащитник "Интера" Иван Перишич, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за "Баварию", вернётся в миланский клуб. Об этом заявил главный тренер мюнхенской команды Ханс-Дитер Флик.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, немецкий клуб был заинтересован в выкупе 31-летнего футболиста и предложил за него "нерадзурри" € 12 млн. "Интер" посчитал цену заниженной, а "Бавария" решила не улучшать предложение.

Перишич в прошедшей кампании принял участие в 22 матчах немецкой Бундеслиги, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. С хавбеком в составе мюнхенская команда завоевала требл, став чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и трофея Лиги чемпионов.

За "Интер" Перишич выступает с 2015 года, а до этого защищал цвета "Вольфсбурга", дортмундской "Боруссии" и "Брюгге".