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Бавария не смогла договориться о покупке Перишича

Германия
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Игрок вернется в Интер

Бавария не смогла договориться о покупке Перишича
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Полузащитник "Интера" Иван Перишич, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за "Баварию", вернётся в миланский клуб. Об этом заявил главный тренер мюнхенской команды Ханс-Дитер Флик.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, немецкий клуб был заинтересован в выкупе 31-летнего футболиста и предложил за него "нерадзурри" € 12 млн. "Интер" посчитал цену заниженной, а "Бавария" решила не улучшать предложение.

Перишич в прошедшей кампании принял участие в 22 матчах немецкой Бундеслиги, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. С хавбеком в составе мюнхенская команда завоевала требл, став чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и трофея Лиги чемпионов.

За "Интер" Перишич выступает с 2015 года, а до этого защищал цвета "Вольфсбурга", дортмундской "Боруссии" и "Брюгге".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Иван Перишич Интер (Милан)
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