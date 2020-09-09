Вынужденное решение. Бавария может продать ключевого защитника

Существует вероятность, что Давид Алаба все таки покинет "Баварию" в это трансферное окно.

Стороны провели переговоры о продлении контракта, который заканчивается летом 2021-го года. По данным Bild, предложенная зарплата не устроила австрийца и он отказал мюнхенцам.

"Бавария" не захочет терять его бесплатно через год и попробует продать в ближайшее время. В нем были заинтересованны "Ман Сити" и "Барселона".

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Алаба - ключевой игрок в команде Флика. Он выходил на поле 42 раза и совершил четыре результативных действия (2+2).