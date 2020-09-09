  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Вынужденное решение. Бавария может продать ключевого защитника
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вынужденное решение. Бавария может продать ключевого защитника

Германия
(1 голосов)

Им интересовался Гвардиола

Вынужденное решение. Бавария может продать ключевого защитника
UA-Футбол
Новина українською

Существует вероятность, что Давид Алаба все таки покинет "Баварию" в это трансферное окно.

Стороны провели переговоры о продлении контракта, который заканчивается летом 2021-го года. По данным Bild, предложенная зарплата не устроила австрийца и он отказал мюнхенцам.

"Бавария" не захочет терять его бесплатно через год и попробует продать в ближайшее время. В нем были заинтересованны "Ман Сити" и "Барселона".

Читайте такжеМанчестер Сити хочет включить Алабу в сделку по Сане

Алаба - ключевой игрок в команде Флика. Он выходил на поле 42 раза и совершил четыре результативных действия (2+2).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...