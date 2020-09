Если нет, то в Испанию: лидер Баварии требует у мюнхенцев контракт на пять лет с солидной зарплатой

Защитник "Баварии" Давид Алаба продолжает переговоры с мюнхенским клубом о новом контракте – об этом сообщает Kicker.

По информации источника, 28-летний австриец и его агент требуют у "Баварии" трудовой договор на 5 лет с зарплатой 25 миллионов евро за сезон. В том случае, если сторонам не удастся согласовать контракт, Алаба предпочел бы продолжить карьеру в Ла Лиге.

