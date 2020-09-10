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Если нет, то в Испанию: лидер Баварии требует у мюнхенцев контракт на пять лет с солидной зарплатой

Германия
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Если нет, то в Испанию: лидер Баварии требует у мюнхенцев контракт на пять лет с солидной зарплатой
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Защитник "Баварии" Давид Алаба продолжает переговоры с мюнхенским клубом о новом контракте – об этом сообщает Kicker.

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По информации источника, 28-летний австриец и его агент требуют у "Баварии" трудовой договор на 5 лет с зарплатой 25 миллионов евро за сезон. В том случае, если сторонам не удастся согласовать контракт, Алаба предпочел бы продолжить карьеру в Ла Лиге.

Текущее соглашение Алабы рассчитано до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 65 миллионов евро.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Примера Чемпионат Испании Ла Лига
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