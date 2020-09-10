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Официально: Айнтрахт выкупил у Милана Андре Силву
Год назад они обменялись игроками
Летом 2019-го года "Милан" и "Айнтрахт" на два года обменялись футболистами. Португалец Андре Силва отправился в Германию, а Анте Ребич - в Серию А. Немецкая сторона сегодня сделала первый шаг.
По данным их пресс-службы, они заключили полноценную сделку с Силвой. Новый контракт рассчитан до лета 2023-го года.
Сумма перехода пока что неизвестна. Крайне вероятно, в ближайшее время "Милан" также объявит о выкупе Ребича.
Am späten Abend hat euch @andrevsilva19 noch etwas mitzuteilen... ???????? #SilvaSigning #Silva2023 pic.twitter.com/8j62KAUKsq— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 10, 2020
Отметим, что за сезон в Германии Силва забил 16 голов в 37-ми матчах. "Россонери" в 2017-м заплатили за него 38 миллионов, которые отбить не смогли.
В Италии Андре играл вяло, забив лишь десять голов.