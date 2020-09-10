  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Официально: Айнтрахт выкупил у Милана Андре Силву
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Айнтрахт выкупил у Милана Андре Силву

Германия
(1 голосов)

Год назад они обменялись игроками

Официально: Айнтрахт выкупил у Милана Андре Силву
UA-Футбол
Новина українською

Летом 2019-го года "Милан" и "Айнтрахт" на два года обменялись футболистами. Португалец Андре Силва отправился в Германию, а Анте Ребич - в Серию А. Немецкая сторона сегодня сделала первый шаг.

Читайте такжеАндре Силва не хочет возвращаться в Милан. Он выступает за Айнтрахт

По данным их пресс-службы, они заключили полноценную сделку с Силвой. Новый контракт рассчитан до лета 2023-го года.

Сумма перехода пока что неизвестна. Крайне вероятно, в ближайшее время "Милан" также объявит о выкупе Ребича.

Отметим, что за сезон в Германии Силва забил 16 голов в 37-ми матчах. "Россонери" в 2017-м заплатили за него 38 миллионов, которые отбить не смогли.

В Италии Андре играл вяло, забив лишь десять голов.

Читайте такжеРенессанс в Айнтрахте. Как Андре Силва не стал новым Роналду, но все еще перспективен
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Милан Андре Силва
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...