Официально: Айнтрахт выкупил у Милана Андре Силву

Летом 2019-го года "Милан" и "Айнтрахт" на два года обменялись футболистами. Португалец Андре Силва отправился в Германию, а Анте Ребич - в Серию А. Немецкая сторона сегодня сделала первый шаг.

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По данным их пресс-службы, они заключили полноценную сделку с Силвой. Новый контракт рассчитан до лета 2023-го года.

Сумма перехода пока что неизвестна. Крайне вероятно, в ближайшее время "Милан" также объявит о выкупе Ребича.

Отметим, что за сезон в Германии Силва забил 16 голов в 37-ми матчах. "Россонери" в 2017-м заплатили за него 38 миллионов, которые отбить не смогли.

В Италии Андре играл вяло, забив лишь десять голов.