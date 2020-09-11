Кубок Германии. Девять голов в сенсационной победе Брауншвейга над Гертой

В первом раунде Кубка Германии участвуют 64 команды: 18 из Бундеслиги, 18 из Бундеслиги 2, четыре из 3 лиги и еще 24 клуба, представляющие 21 региональную ассоциацию. Матчи планировалось растянуть на пять дней. Сегодня состоялись две игры, а последним свой поединок должен сыграть нынешний обладатель Кубка “Бавария”. У требл-чемпионов запланирована на вторник игра с командой пятой дивизиона ФК “Дюрен”. В неопределенности оказался “Шальке”. “Кнаппен” в воскресенье должны были сыграть с баварской командой “Швайнфурт”, но мюнхенский клуб “Тюркгюджю Мюнхен” оспорил в суде номинацию “Швайнфурта” как представителя Баварии в Кубке. Спорный вопрос будет рассматривать DFB.

Как бы там не было, старт Кубка Германии получился на славу. Пару тысяч болельщиков, которые собрались на “Айнтрахт-Штадионе” увидели впечатляющий перформанс своей команды против “Герты”. Уже на второй минуте капитан Брауншвейга Мартин Кобылянский вывел новичка второй Бундеслиги вперед точным ударом со штрафного. Через 15 минут “Айнтрахт” удвоил преимущество после курьезного автогола Миттельштедта.

“Герта” отыграла два гола в первом тайме благодаря усилиям Лукебакио и Куньи, но пропустила третий гол перед самим перерывом – снова отличился Кобылянский, добив в ворота свой нереализованный пенальти.

3:3, 5:3, 5:4 – так развивались события во втором тайме. С провала начал свою карьеру в “Герте” вратарь Александер Шволов, пришедший летом из “Фрайбурга”. На его совести как минимум два гола, но вся линия защиты “Герты” выглядела просто ужасно. Кобылянский в итоге оформил хет-трик, а победный мяч на счету Абдуллахи. Гол Лукебакио вернул интригу на последние минуты, но не более того. “Айнтрахт” Брауншвейг во втором раунде, “Герте” придется зализывать раны в Бундеслиге.

Во втором матче тоже до поры до времени была интрига. Клуб “Хавелсе” из четвертого дивизиона ввел в счете сорок минут у “Майнца”, но в итоге посыпался во втором тайме, пропустив пять голов.

Кубок Германии, первый раунд

Брауншвейг, “Айнтрахт-Штадион”

“Айнтрахт” Брауншвейг (II) – “Герта” Берлин 5:4

На 44-й минуте Кобылянский не реализовал пенальти (вратарь)

Голы: Кобылянский 2, Миттельштедт 17 (авт), Кобылянский 44, Кобылянский 66, Абдуллахи 73 – Лукебакио 26, Кунья 29, Пекарик 65, Лукебакио 83

Майнц, “Опель-Арена”

“Хавелсе” Гарсбен (IV) – “Майнц” 1:5

Голы: Плюме 17 – Матета 57, Салаи 77, Матета 79, Квайсон 86, Матета 90