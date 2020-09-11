Вингер Баварии рассказал о сравнении с Роббеном и будущей конкуренции с Сане

Вингер "Баварии" Кингсли Коман, недавно забивший в финале Лиги Чемпионов, дал большое интервью Sky Sports.

"Безусловно, этот гол главный в моей карьере, главный в моей жизни. Я радовался голу недолго, так как до конца нужно быть сосредоточенным. "ПСЖ" продолжал создавать опасность. После финала я выдохнул и был очень счастлив.

Сравнение с Роббеном? Он великий игрок и не только потому что забил в финале ЛЧ. У него была великая карьера. Я не считаю себя легендой, так как одного гола недостаточно для этого. В один день я могу стать лучшим.

Конкуренция с Сане? Конкуренция всегда есть в "Баварии". Когда я прибыл сюда, тут выступали Роббен, Рибери и Дуглас Коста", - рассказал Коман.

За последний сезон Кингсли провел 38 матчей и совершил 15 результатвных действий (8+7).