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Вингер Баварии рассказал о сравнении с Роббеном и будущей конкуренции с Сане

Германия
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Недавно он принес Мюнхену Лигу Чемпионов

Вингер Баварии рассказал о сравнении с Роббеном и будущей конкуренции с Сане
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Вингер "Баварии" Кингсли Коман, недавно забивший в финале Лиги Чемпионов, дал большое интервью Sky Sports.

"Безусловно, этот гол главный в моей карьере, главный в моей жизни. Я радовался голу недолго, так как до конца нужно быть сосредоточенным. "ПСЖ" продолжал создавать опасность. После финала я выдохнул и был очень счастлив.

Сравнение с Роббеном? Он великий игрок и не только потому что забил в финале ЛЧ. У него была великая карьера. Я не считаю себя легендой, так как одного гола недостаточно для этого. В один день я могу стать лучшим.

Конкуренция с Сане? Конкуренция всегда есть в "Баварии". Когда я прибыл сюда, тут выступали Роббен, Рибери и Дуглас Коста", - рассказал Коман.

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За последний сезон Кингсли провел 38 матчей и совершил 15 результатвных действий (8+7).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Арьен Роббен Кингсли Коман Лерой Сане
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