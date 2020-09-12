Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Германии. Уверенные победы Лейпцига, Гладбаха и Вольфсбурга
Без сенсаций в субботних матчах первого раунда DFB-Pokal
“Айнтрахт” Брауншвейг порадовал вчера своей
Результативнее всех сыграла “Боруссия” Менхенгладбах. “Жеребцы” отгрузили в ворота бременской команды “Обернойланд” восемь безответных мячей. Семь голов удалось провести “Аугсбургу”, шесть – “Кельну”.
У “РБ Лейпциг” был номинально соперник посерьезнее, чем у других команд Бундеслиги, но “Нюрнберг” произвел удручающее впечатление и должен был пропускать больше трех мячей. Заявку на сенсацию подал “Унион” Фюрстенвальде, который выигрывал у “Вольфсбурга”, но команда Оливера Гласнера все же продемонстрировала свой класс, и забила в ответ четыре мяча.
Самое хрупкое преимущество получилось у “Айнтрахта”, который играл с “Мюнхен 1860”. Чемпион Германии-1966 продержался первый тайм, но после перерыва пропустил по голу от Силвы и Доста, и смог отыграть всего один мяч.
Обыграли соперников из нижних дивизионов и две команды второй Бундеслиги, “Бохум” и “Оснабрюк”.
Кубок Германии, первый раунд
Нюрнберг, “Макс-Морлок-Штадион”
“Нюрнберг” (II) – “РБ Лейпциг” 0:3
Голы: Айдара 3, Поульсен 67, Хван 90
Бохум, “Воновия Рурштадион”
“Энгерс” (V) – “Бохум” (II) 0:3
Голы: Жуль 23, Цоллер 52, Пантович 65
Аугсбург, “ВВК Арена”
“Айнтрахт” Целле (V) – “Аугсбург” 0:7
Голы: Варгас 20, Калиджури 29, Финнбогасон 47 (пен.), Нидерлехнер 57, Хан 66, Йенсен 88, Йенсен 90
Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”
“Обернойланд” Бремен (IV) – “Боруссия” Менхенгладбах 0:8
Голы: Херрманн 13, Херрманн 14, Хофманн 19, Бенсебаини 25, Эльведи 35, Нойхаус 53, Траоре 76, Нойхаус 84
Тодесфельде, “Йода Спортс Парк”
“Тодесфельде” (V) – “Оснабрюк” (II) 0:1
Гол: Клаас 77
Мюнхен, “Грюнвальдер”
“Мюнхен 1860” (III) – “Айнтрахт” Франкфурт 1:2
Голы: Штайнхарт 78 (пен.) – Силва 51, Дост 56
Фюрстенвальде, “Фризенштадион”
“Унион” Фюрстенвальде (IV) – “Вольфсбург” 1:4
Голы: Гертс 9 (пен.) – Жоау Виктор 23, Жоау Виктор 29, Герхардт 60, Гилявоги 77
Кельн, “РейнЭнергиШтадион”
“Альтглинике” Берлин (IV) – “Кельн” 0:6
Голы: Хектор 17 (пен.), Реджбечай 36, Чихос 43, Реджбечай 63, Оджан 68, Дрекслер 85