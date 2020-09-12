Кубок Германии. Уверенные победы Лейпцига, Гладбаха и Вольфсбурга

“Айнтрахт” Брауншвейг порадовал вчера своей результативной победой над “Гертой” . Сегодня пока без сенсаций – в дневных матчах субботы первого раунда Кубка Германии все команды Бундеслиги, за исключением Франкфурта, добыли разгромные победы над своими соперниками из низших лиг.

Результативнее всех сыграла “Боруссия” Менхенгладбах. “Жеребцы” отгрузили в ворота бременской команды “Обернойланд” восемь безответных мячей. Семь голов удалось провести “Аугсбургу”, шесть – “Кельну”.

У “РБ Лейпциг” был номинально соперник посерьезнее, чем у других команд Бундеслиги, но “Нюрнберг” произвел удручающее впечатление и должен был пропускать больше трех мячей. Заявку на сенсацию подал “Унион” Фюрстенвальде, который выигрывал у “Вольфсбурга”, но команда Оливера Гласнера все же продемонстрировала свой класс, и забила в ответ четыре мяча.

Самое хрупкое преимущество получилось у “Айнтрахта”, который играл с “Мюнхен 1860”. Чемпион Германии-1966 продержался первый тайм, но после перерыва пропустил по голу от Силвы и Доста, и смог отыграть всего один мяч.

Обыграли соперников из нижних дивизионов и две команды второй Бундеслиги, “Бохум” и “Оснабрюк”.

Кубок Германии, первый раунд

Нюрнберг, “Макс-Морлок-Штадион”

“Нюрнберг” (II) – “РБ Лейпциг” 0:3

Голы: Айдара 3, Поульсен 67, Хван 90

Бохум, “Воновия Рурштадион”

“Энгерс” (V) – “Бохум” (II) 0:3

Голы: Жуль 23, Цоллер 52, Пантович 65

Аугсбург, “ВВК Арена”

“Айнтрахт” Целле (V) – “Аугсбург” 0:7

Голы: Варгас 20, Калиджури 29, Финнбогасон 47 (пен.), Нидерлехнер 57, Хан 66, Йенсен 88, Йенсен 90

Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Обернойланд” Бремен (IV) – “Боруссия” Менхенгладбах 0:8

Голы: Херрманн 13, Херрманн 14, Хофманн 19, Бенсебаини 25, Эльведи 35, Нойхаус 53, Траоре 76, Нойхаус 84

Тодесфельде, “Йода Спортс Парк”

“Тодесфельде” (V) – “Оснабрюк” (II) 0:1

Гол: Клаас 77

Мюнхен, “Грюнвальдер”

“Мюнхен 1860” (III) – “Айнтрахт” Франкфурт 1:2

Голы: Штайнхарт 78 (пен.) – Силва 51, Дост 56

Фюрстенвальде, “Фризенштадион”

“Унион” Фюрстенвальде (IV) – “Вольфсбург” 1:4

Голы: Гертс 9 (пен.) – Жоау Виктор 23, Жоау Виктор 29, Герхардт 60, Гилявоги 77

Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Альтглинике” Берлин (IV) – “Кельн” 0:6

Голы: Хектор 17 (пен.), Реджбечай 36, Чихос 43, Реджбечай 63, Оджан 68, Дрекслер 85