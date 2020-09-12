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Кубок Германии. Унион и Фортуна вышли во второй раунд
Еще четыре матча 1/32 Кубка
Доблестный “Майнерцхаген” из Оберлиги “Вестфалия” (пятый уровень) сопротивлялся больше 90 минут против второлигового “Гройтер Фюрт”, но просто посыпался в овертайме. Не посчастливилось и “Ингольштадту” из 3 лиги. Вылетевшая из Бундеслиги “Фортуна” забила единственный гол на 80-й минуты. И наконец едва не дотянул до серии пенальти “Карлсруэ”, игравший с “Унионом”. Надежды баден-вюртембергцев на второй раунд перечеркнул 20-летний защитник Нико Шлоттербек, удачно пробив боковыми ножницами после стандарта.
Из всех команд с полулюбительским статусом пока во второй раунд удалось выйти только “Ульму”, который переиграл сегодня “Эрцгебирге” Ауэ.
Кубок Германии, первый раунд
Фюрт, “Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер”
“Майнерцхаген” (V) – “Гройтер Фюрт” (II) 1:6
Голы: Вурм 50 – Эрнст 71, Грин 98, Мейерхофер 103, Мейерхофер 105, Абиама 113, Абиама 118
Ингольштадт, “Ауди Шпортпарк”
“Ингольштадт” (III) – “Фортуна” Дюссельдорф (II) 0:1
Гол: Пледль 80
Карлсруэ, “Вильдпаркштадион”
“Карлсруэ” (II) – “Унион” Берлин 0:1
Гол: Шлоттербек 117
Ульм, “Донауштадион”
“Ульм 1846” (IV) – “Эрцгебирге” Ауэ (II) 2:0
Голы: Руле 37, Хигль 89