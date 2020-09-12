Кубок Германии. Унион и Фортуна вышли во второй раунд

Доблестный “Майнерцхаген” из Оберлиги “Вестфалия” (пятый уровень) сопротивлялся больше 90 минут против второлигового “Гройтер Фюрт”, но просто посыпался в овертайме. Не посчастливилось и “Ингольштадту” из 3 лиги. Вылетевшая из Бундеслиги “Фортуна” забила единственный гол на 80-й минуты. И наконец едва не дотянул до серии пенальти “Карлсруэ”, игравший с “Унионом”. Надежды баден-вюртембергцев на второй раунд перечеркнул 20-летний защитник Нико Шлоттербек, удачно пробив боковыми ножницами после стандарта.

Из всех команд с полулюбительским статусом пока во второй раунд удалось выйти только “Ульму”, который переиграл сегодня “Эрцгебирге” Ауэ.

Кубок Германии, первый раунд

Фюрт, “Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер”

“Майнерцхаген” (V) – “Гройтер Фюрт” (II) 1:6

Голы: Вурм 50 – Эрнст 71, Грин 98, Мейерхофер 103, Мейерхофер 105, Абиама 113, Абиама 118

Ингольштадт, “Ауди Шпортпарк”

“Ингольштадт” (III) – “Фортуна” Дюссельдорф (II) 0:1

Гол: Пледль 80

Карлсруэ, “Вильдпаркштадион”

“Карлсруэ” (II) – “Унион” Берлин 0:1

Гол: Шлоттербек 117

Ульм, “Донауштадион”

“Ульм 1846” (IV) – “Эрцгебирге” Ауэ (II) 2:0

Голы: Руле 37, Хигль 89