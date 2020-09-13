Кубок Германии. Байер забил шесть голов за 27 минут

На воскресенье было запланировано 12 матчей первого раунда Кубка Германии, но игра “Шальке” была перенесена из-за спора по поводу его противника .

В дневной программе сегодняшних матчей настоящая демонстрация силы удалась “Байеру”. Леверкузенцы забили шесть голов за 27 минут команде “Айнтрахт” Нордерштедт из четвертого уровня. После перерыва еще один мяч добавил новичок “Байера” Патрик Шик.

Едва не удалось превзойти достижение “Байера” команде “Хольштайн” Киль из второй Бундеслиги. “Хольштайн” забил пять голов за 14 минут, а потом отличился еще дважды во втором тайме, в итоге забив “Рилазинген-Арлену” семь мячей.

“Штутгарт” довольно-таки скромно обыграл “Ганзу” в Ростоке (на матче присутствовало 7500 зрителей), а “Санкт-Паули” и вовсе проиграл “Эльверсбергу” из западно-южной регионаллиги.

Играл с огнем “Хоффенхайм”. В первом официальном матче под руководством Себастьяна Хенесса команда из Зинсхайма едва не проиграла “Хемницу” из четвертой лиги. Преимущество “Хоффенхайма” было подавляющим, но подводила реализация, и необычайно удачлив со своим шансами был “Хемниц”. Дело дошло до пенальти. “Хоффенхайм” выигрывал 2:0 после двух раундов, но затем не реализовал два своих удара. К счастью для команды Бундеслиги пятый удар не реализовал вингер “Хемница” Кристиан Биккель. В итоге 2:2, 3:2 по пенальти.

Кубок Германии, первый раунд

Хемниц, “Хемниц”

“Хемниц” (IV) – “Хоффенхайм” 2:2, пен 2:3

Голы: Фрайбергер 59, Биккель 100 – Крамарич 48, Крамарич 111 (пен.)

Кайзерслаутерн, “Фритц-Вальтер-Штадион”

“Кайзерслаутерн” (III) – “Ян” Регенсбург (II) 1:1, пен 3:4

Голы: Краус 64 – Вренези 4

Удаление: Валинг 92 (“Ян” Регенсбург, вторая желтая)

Киль, “Хольштайн-Штадион”

“Рилазинген-Арлен” (V) – “Хольштайн” Киль (II) 1:7

Голы: Нидерманн 3 – Валь 15, Серра 18, Ли 22, Ли 24, Бартельс 29, Порат 63, Ризе 86

Леверкузен, “БайАрена”

“Айнтрахт” Нордерштедт (IV) – “Байер” Леверкузен 0:7

Голы: Ларс Бендер 4, Амири 10, Аларио 12, Виртц 21, Арангис 30, Амири 31, Шик 77

Росток, “Остзештадион”

“Ганза” Росток (III) – “Штутгарт” 0:1

Гол: Вамангитука 42

Виденбрюк, “Янштадион Виденбрюк”

“Виденбрюк” (IV) – "Падерборн” (II) 0:5

Голы: Михель 24, Србены 32, Србены 45+1, Србены 58, Фюрих 83

Шпизен-Эльверсберг, “Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде”

“Эльверсберг” (IV) – “Санкт-Паули” (II) 4:2

Голы: Шнельбахер 16, Драгон 26, Фелльхауэр 48, Шнельбахер 67 – Кнолль 7, Бенателли 78

На 73-й минуте Фернандес (“Эльверсберг”) не реализовал пенальти – мимо

Хайгер, “Зибре-Шпортцентрум Хавазен Хайгер”

“Штайнбах” Хайгер (IV) – “Зандхаузен” (II) 1:2

Голы: Марке 40 – Биада 23, Биада 45+1