80-миллионный защитник Баварии остается недоволен своим игровым временем

Французский защитник "Баварии" Лукас Эрнандес прокомментировал свой первый сезон в клубе. Несмотря на заплаченные за него 80-миллионов, он не стал игроком основы.

"Прошло много времени с тех пор, когда я выходил в старте две-три игры подряд. Прошедший год был очень сложным из-за частых травм, но моя задача продолжать работать. Мне нужно стараться стать игроком основы в большом клубе.

Сложно, когда ты не играешь часто. Особенно, когда ты жаждешь выходить в каждой игре. На тренировках я стараюсь показать тренеру, что на меня можно рассчитывать, отдаю всего себя.

Уход из "Баварии"? У меня еще четыре года по контракту, но если ситуация не изменится, то я могу обдумать этот вариант", - цитирует защитника Tеlеfoot.

Эрнандес громко заявил о себе на Чемпионате Мира в 2018-м году, где был основным игроком победителей турнира. Однако после его прогресс остановился.

В прошлом сезоне он вышел на поле 25 раз, однако в сумме провел чуть более тысячи минут.