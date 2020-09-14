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Дуйсбург – Боруссия Д 0:5. Санчо остается и забивает гол, явление Беллингема

Германия
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Дуйсбург – Боруссия Д 0:5. Санчо остается и забивает гол, явление Беллингема

Дуйсбург – Боруссия Д 0:5. Санчо остается и забивает гол, явление Беллингема
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед стартом матча директор “Боруссии” Себастьян Кель вновь указал на то, что Джейдон Санчо останется в Дортмунде. “Юнайтед” так и не удовлетворил 120-миллионое требование Дортмунда.

Санчо не саботировал тренировки и не требовал своего ухода. Напротив, новый сезон он начал вдохновенно. Именно Санчо забил первый гол “Боруссии” в новом сезоне, реализовал пенальти за игру рукой в штрафной “Дуйсбурга”.

Однако в центре внимания сегодня был не Санчо, а его соотечественник Джуд Беллингем, дебютировавший в футболке BVB. 17-летний англичанин играл на позиции пивота в центре поля вместе с Витцелем и демонстрировал отменное взаимодействие с партнерами. Раз через раз Беллингем врывался в штрафную “Дуйсбурга” и в итоге забил свой дебютный гол за “Боруссию”, став наконечником эффектной комбинации Дортмунда. Голевой пас пяткой отдал Азар.

Дуйсбург – Боруссия Д 0:5. Санчо остается и забивает гол, явление Беллингема - изображение 1

Преимущество Дортмунда было подавляющим, но после удаления Фолкмера за фол последней надежды на Холанде, вопрос с победителем был решен. Тем более, что Азар забил прямым ударом со штрафного.

Второй тайм – еще один гол со штрафного. Рейна, пробивая метров с двадцати пяти, попал в своего Витцеля, но мяч все же засчитали на американца. Вишенка на торте – гол Ройса первым касанием после выхода на замену после многомесячного перерыва. И снова стандарт (четвертый голевой для Дортмунда в матче), голевая от Санчо.

С Торганом Азаром на позиции левого фулбека, и заостренным на атаку Беллингемом в центре поля, состав “Боруссии” выглядел немного несбалансированным, но в игре с командой из третьей лиги этого не было заметно. Первый “чемпионский” тест Дортмунд ожидает в субботу – команда Фавра сыграет с Боруссией Менхенгладбах.

Дуйсбург – Боруссия Д 0:5. Санчо остается и забивает гол, явление Беллингема - изображение 2

Кубок Германии, первый раунд

Дуйсбург, “МСВ-Арена”

“Дуйсбург” (III) – “Боруссия” Дортмунд 0:5

Голы: Санчо 14 (пен.), Беллингем 30, Азар 39, Рейна 50, Ройс 58

“Боруссия”: Хитц – Аканджи, Хуммельс, Джан – Азар, Витцель, Беллингем (Дилэйни 46), Менье (Пищек 57) – Рейна (Брандт 57) – Холанд (Ройс 57), Санчо (Рейньер 64)

Предупреждения: Карвейна 25 – Беллингем 21, Витцель 26, Азар 48

Удаление: Фолкмер 38

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Марко Ройс кубок Германии Торган Азар Дуйсбург (Германия) Джейдон Санчо Джованни Рейна Джуд Беллингем
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