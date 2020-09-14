Дуйсбург – Боруссия Д 0:5. Санчо остается и забивает гол, явление Беллингема

Перед стартом матча директор “Боруссии” Себастьян Кель вновь указал на то, что Джейдон Санчо останется в Дортмунде. “Юнайтед” так и не удовлетворил 120-миллионое требование Дортмунда.

Санчо не саботировал тренировки и не требовал своего ухода. Напротив, новый сезон он начал вдохновенно. Именно Санчо забил первый гол “Боруссии” в новом сезоне, реализовал пенальти за игру рукой в штрафной “Дуйсбурга”.

Однако в центре внимания сегодня был не Санчо, а его соотечественник Джуд Беллингем, дебютировавший в футболке BVB. 17-летний англичанин играл на позиции пивота в центре поля вместе с Витцелем и демонстрировал отменное взаимодействие с партнерами. Раз через раз Беллингем врывался в штрафную “Дуйсбурга” и в итоге забил свой дебютный гол за “Боруссию”, став наконечником эффектной комбинации Дортмунда. Голевой пас пяткой отдал Азар.

Преимущество Дортмунда было подавляющим, но после удаления Фолкмера за фол последней надежды на Холанде, вопрос с победителем был решен. Тем более, что Азар забил прямым ударом со штрафного.

Второй тайм – еще один гол со штрафного. Рейна, пробивая метров с двадцати пяти, попал в своего Витцеля, но мяч все же засчитали на американца. Вишенка на торте – гол Ройса первым касанием после выхода на замену после многомесячного перерыва. И снова стандарт (четвертый голевой для Дортмунда в матче), голевая от Санчо.

С Торганом Азаром на позиции левого фулбека, и заостренным на атаку Беллингемом в центре поля, состав “Боруссии” выглядел немного несбалансированным, но в игре с командой из третьей лиги этого не было заметно. Первый “чемпионский” тест Дортмунд ожидает в субботу – команда Фавра сыграет с Боруссией Менхенгладбах.

Кубок Германии, первый раунд

Дуйсбург, “МСВ-Арена”

“Дуйсбург” (III) – “Боруссия” Дортмунд 0:5

Голы: Санчо 14 (пен.), Беллингем 30, Азар 39, Рейна 50, Ройс 58

“Боруссия”: Хитц – Аканджи, Хуммельс, Джан – Азар, Витцель, Беллингем (Дилэйни 46), Менье (Пищек 57) – Рейна (Брандт 57) – Холанд (Ройс 57), Санчо (Рейньер 64)

Предупреждения: Карвейна 25 – Беллингем 21, Витцель 26, Азар 48

Удаление: Фолкмер 38