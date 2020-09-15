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Футболист Гамбурга напал на фаната на трибунах после вылета команды из Кубка Германии
"Mortal Combat"
Вчера в Кубке Германии "Динамо" принимало "Гамбург". Команда из Дрездена неожиданно разбила фаворитов из одноименного города (4:1). Защитник "Гамбурга" Тони Ляйстнер получил "горчичник", а после финального свистка прервал свое флэш-интервью и полез на трибуну разбираться с болельщиком.
Ранее Тони выступал за коллектив из Дрездена. Все дело в том, что на протяжении поединка болельщики выкрикивали нелестные комментарии в адрес Лястнера. Защитник уже извинился за свое поведение и отметил, что ему не стоило так реагировать.
So entlädt sich also Hamburger Spannung ???? #SGDHSV #sgd1953 #LeistnerduSohneinerMutter! ???? pic.twitter.com/qRTpS6aPsF— SGD_MatzeTO (@19SGD53_MatzeTO) September 14, 2020
Также Ляйстнер ранее выступал за "Кельн", "КПР", "Унион".