Футболист Гамбурга напал на фаната на трибунах после вылета команды из Кубка Германии

Вчера в Кубке Германии "Динамо" принимало "Гамбург". Команда из Дрездена неожиданно разбила фаворитов из одноименного города (4:1). Защитник "Гамбурга" Тони Ляйстнер получил "горчичник", а после финального свистка прервал свое флэш-интервью и полез на трибуну разбираться с болельщиком.

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Ранее Тони выступал за коллектив из Дрездена. Все дело в том, что на протяжении поединка болельщики выкрикивали нелестные комментарии в адрес Лястнера. Защитник уже извинился за свое поведение и отметил, что ему не стоило так реагировать.

Также Ляйстнер ранее выступал за "Кельн", "КПР", "Унион".