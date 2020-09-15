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Футболист Гамбурга напал на фаната на трибунах после вылета команды из Кубка Германии

Германия
(1 голосов)

"Mortal Combat"

Футболист Гамбурга напал на фаната на трибунах после вылета команды из Кубка Германии
Новина українською

Вчера в Кубке Германии "Динамо" принимало "Гамбург". Команда из Дрездена неожиданно разбила фаворитов из одноименного города (4:1). Защитник "Гамбурга" Тони Ляйстнер получил "горчичник", а после финального свистка прервал свое флэш-интервью и полез на трибуну разбираться с болельщиком.

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Ранее Тони выступал за коллектив из Дрездена. Все дело в том, что на протяжении поединка болельщики выкрикивали нелестные комментарии в адрес Лястнера. Защитник уже извинился за свое поведение и отметил, что ему не стоило так реагировать.

Также Ляйстнер ранее выступал за "Кельн", "КПР", "Унион".

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В статье: кубок Германии Динамо (Дрезден) Гамбург Тони Ляйстнер
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.09.2020 в 11:05
Майже як Ерік Кантона в 1995 році.
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
15.09.2020 в 10:45
На фанов стремно было бы полезть, там бы точно в табло отгреб, мелкого выбрал
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
15.09.2020 в 10:40
В табло надо было заряжать
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