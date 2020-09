17-летний игрок Боруссии стал самым молодым автором гола в истории клуба

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем забил гол в матче 1-го раунда Кубка Германии против "Дуйсбурга" (5:0). Таким образом, 17-летний английский футболист стал самым молодым автором забитого мяча в 110-летней истории немецкого клуба.

Отметим, что "Боруссия" была основана 19 декабря 1909 года.

