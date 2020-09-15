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17-летний игрок Боруссии стал самым молодым автором гола в истории клуба

Германия
(1 голосов)

Джуд уже вписал свое имя в историю "шмелей"

17-летний игрок Боруссии стал самым молодым автором гола в истории клуба
Новина українською

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем забил гол в матче 1-го раунда Кубка Германии против "Дуйсбурга" (5:0). Таким образом, 17-летний английский футболист стал самым молодым автором забитого мяча в 110-летней истории немецкого клуба.

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Отметим, что "Боруссия" была основана 19 декабря 1909 года.

Напомним, Джуд ранее выступал за "Бирмингем" – 20 июля англичанин подписал с "Боруссией" долгосрочный трудовой договор. В прошлой кампании Беллингем сыграл 40 матчей в Чемпионшипе (4 гола).

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Джуд Беллингем
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Комментарии (1)
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xabo38
15.09.2020 в 12:37
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