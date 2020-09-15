Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
17-летний игрок Боруссии стал самым молодым автором гола в истории клуба
Джуд уже вписал свое имя в историю "шмелей"
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем забил гол в матче 1-го раунда Кубка Германии против "Дуйсбурга" (5:0). Таким образом, 17-летний английский футболист стал самым молодым автором забитого мяча в 110-летней истории немецкого клуба.
Отметим, что "Боруссия" была основана 19 декабря 1909 года.
Jude Bellingham, the youngest goalscorer in the 110 year history of Borussia Dortmund ⭐️ pic.twitter.com/SFLBowNAz1— Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 14, 2020
Напомним, Джуд ранее выступал за "Бирмингем" – 20 июля англичанин подписал с "Боруссией" долгосрочный трудовой договор. В прошлой кампании Беллингем сыграл 40 матчей в Чемпионшипе (4 гола).