Бывший футболист Малаги и Атлетико повесил бутсы на гвоздь в 30 лет

Опорный полузащитник "Вольфсбурга" Игнасио Камачо решил прекратить выступления на профессиональном уровне. В течение последних двух сезонов испанец футболист боролся с повреждением голеностопа на левой ноге. Камачо пытался вернуться к тренировкам, но боль не отступала.

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По информации издания Marca, Игнасио решил завязать с футболом и завершить карьеру игрока. Сейчас Камачо всего 30 лет.

Ранее он выступал за "Малагу" и мадридский "Атлетико", его последним клубом стал немецкий "Вольфсбург". За сборную Испании он дебютировал в ноябре 2014 года в спарринге с Бундестим.