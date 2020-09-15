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Бывший футболист Малаги и Атлетико повесил бутсы на гвоздь в 30 лет

Германия
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Еще играл за "Вольфсбург"

Бывший футболист Малаги и Атлетико повесил бутсы на гвоздь в 30 лет
Новина українською

Опорный полузащитник "Вольфсбурга" Игнасио Камачо решил прекратить выступления на профессиональном уровне. В течение последних двух сезонов испанец футболист боролся с повреждением голеностопа на левой ноге. Камачо пытался вернуться к тренировкам, но боль не отступала.

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По информации издания Marca, Игнасио решил завязать с футболом и завершить карьеру игрока. Сейчас Камачо всего 30 лет.

Ранее он выступал за "Малагу" и мадридский "Атлетико", его последним клубом стал немецкий "Вольфсбург". За сборную Испании он дебютировал в ноябре 2014 года в спарринге с Бундестим.

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В статье: Игнасио Камачо Вольфсбург
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Источник:
Marca

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