Вингер Баварии временно отстранен от тренировок из-за контакта с заболевшим COVID-19

Вингер "Баварии" Кингсли Коман некоторое время не будет тренироваться с командой. Всему виной коронавирус.

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Автор победного гола в финале ЛЧ совсем недавно контактировал с заболевшим COVID-19. Он отправлен на самоизоляцию, несмотря на то, что его тест оказался отрицательным.

Derzeit keine Teilnahme am Trainingsbetrieb: Kingsley #Coman in häuslicher Quarantäne.



ℹ https://t.co/6IvNRRyl4V #FCBayern — FC Bayern München (@FCBayern) September 15, 2020

"Бавария" официально начнет свой сезон матчем против "Шальке" 18-го сентября.