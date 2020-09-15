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Вингер Баварии временно отстранен от тренировок из-за контакта с заболевшим COVID-19

Германия
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В Германии все строго

Вингер Баварии временно отстранен от тренировок из-за контакта с заболевшим COVID-19
UA-Футбол
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Вингер "Баварии" Кингсли Коман некоторое время не будет тренироваться с командой. Всему виной коронавирус.

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Автор победного гола в финале ЛЧ совсем недавно контактировал с заболевшим COVID-19. Он отправлен на самоизоляцию, несмотря на то, что его тест оказался отрицательным.

"Бавария" официально начнет свой сезон матчем против "Шальке" 18-го сентября.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман
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