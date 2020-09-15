Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Баварии временно отстранен от тренировок из-за контакта с заболевшим COVID-19
В Германии все строго
Вингер "Баварии" Кингсли Коман некоторое время не будет тренироваться с командой. Всему виной коронавирус.
Автор победного гола в финале ЛЧ совсем недавно контактировал с заболевшим COVID-19. Он отправлен на самоизоляцию, несмотря на то, что его тест оказался отрицательным.
Derzeit keine Teilnahme am Trainingsbetrieb: Kingsley #Coman in häuslicher Quarantäne.— FC Bayern München (@FCBayern) September 15, 2020
ℹ https://t.co/6IvNRRyl4V #FCBayern
"Бавария" официально начнет свой сезон матчем против "Шальке" 18-го сентября.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...