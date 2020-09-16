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Герта потратила 15 млн евро на колумбийского форварда

Германия
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Джон может похвастаться неплохой статистикой

Герта потратила 15 млн евро на колумбийского форварда
Новина українською

Берлинская "Герта" объявила о трансфере 27-летнего Джона Кордобы. "Кельн" получил за форварда 15 млн евро. Стороны подписали контракт сроком на четыре года.

В прошлом сезоне Кордоба сыграл за "Кельн" 29 матчей в Бундеслиге, в которых забил 13 голов. До "Кельна" два года выступал за "Майнц". Также в его карьере были испанские "Гранада" и "Эспаньол". Несмотря на неплохую статистику в Германии, Джон еще не играл за сборную Колумбии. В его активе лишь выступления за молодежную команду.

Кордоба станет заменой боснийцу Ведаду Ибишевичу, который покинул клуб на правах свободного агента.

Добавим, что это третий трансфер "Герты" перед новым сезоном. Ранее берлинцы подписали голкипера Александра Шволова (7 млн) и защитника "Гронингена" Дейо Зеевьюка (4 млн).

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В статье: Герта (Берлин) Джон Кордоба Кёльн
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