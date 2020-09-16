Германия
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Бавария объявила лучшего игрока команды в прошлом сезоне
По версии болельщиков
Болельщики немецкой "Баварии" признали польского нападающего Роберта Левандовски лучшим игроком команды в прошлом сезоне.
Он получил 51% голосов. Второе место занял защитник Альфонсо Дэвис (16%), третье - полузащитник Томас Мюллер (13%), сообщает официальный сайт клуба.
Во всех матчах прошлого сезона Левандовски забил 55 голов.
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