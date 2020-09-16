Байер попытается подписать защитника Арсенала

Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац может стать игроком "Байера", сообщает Bild.

По данным источника, за 27-летнего боснийца леверкузенцы готовы заплатить 10 миллионов евро. Ранее в СМИ была инфоормация, что "Арсенал" не против продать Колашинаца.

В прошлом сезоне АПЛ защитник провел 26 матчей и отличился двумя результативными передачами.