Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Байер попытается подписать защитника Арсенала
Немецкому клубу нужен Колашинац
Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац может стать игроком "Байера", сообщает Bild.
По данным источника, за 27-летнего боснийца леверкузенцы готовы заплатить 10 миллионов евро. Ранее в СМИ была инфоормация, что "Арсенал" не против продать Колашинаца.
В прошлом сезоне АПЛ защитник провел 26 матчей и отличился двумя результативными передачами.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...