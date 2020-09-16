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Байер попытается подписать защитника Арсенала

Германия
(1 голосов)

Немецкому клубу нужен Колашинац

Байер попытается подписать защитника Арсенала
Новина українською

Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац может стать игроком "Байера", сообщает Bild.

По данным источника, за 27-летнего боснийца леверкузенцы готовы заплатить 10 миллионов евро. Ранее в СМИ была инфоормация, что "Арсенал" не против продать Колашинаца.

В прошлом сезоне АПЛ защитник провел 26 матчей и отличился двумя результативными передачами.

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В статье: Арсенал (Лондон) Байер (Леверкузен) Сеад Колашинац
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