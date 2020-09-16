Кёльн подписал нападающего Униона и полузащитника Герты

"Кельн" на своем официальном сайте сообщил о переходе двух игроков.

Шведский нападающий Себастьян Андерссон перешел из берлинского "Униона". Контракт рассчитан на три года. 29-летний швед в прошлом сезоне провел за "Унион" 36 матчей и забил 13 мячей при трех голевых передачах.

Из другого столичного клуба "Герты" перешел полузащитник Ондрей Дуда. Соглашение рассчитано на четыре года. 25-летний словак в прошедшей кампании отыграл за "Герту" девять матчей и забил один мяч при двух ассистах. Также он играл в аренде за "Норвич" (12 матчей).