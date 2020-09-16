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Прогресс Дэвиса и доминирование Баварии. Transfermarkt обновил цены на игроков Бундеслиги
Но самый дорогой футболист играет в Дортмунде
Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков немецкого чемпионата. Самое время пробежаться по самым интересным моментам.
Огромный прогресс продемонстрировал Альфонсо Дэвис. На данный момент он оценивается в 80 миллионов, благодаря чему стал самым дорогим левым защитником мира.
Левандовски подорожал на четыре миллиона, Мюллер - на пять. Однако они не попали в сборную самых дорогих игроков, так как их опередили конкуренты.
Джейдон Санчо оценивается в 117 миллионов и занимает первое место среди всех футболистов Бундеслиги. Второе место - Гнабри (90).
Представляем вашему вниманию сборных самым дорогих футболистов. В ней сразу восемь человек из "Баварии", два из "Боруссии" и Упамекано из "РБ Лейпцига".
Most valuable XI in the Bundesliga [@Transfermarkt] pic.twitter.com/xGaDj59WrC— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 16, 2020
Ранее Transfermarkt обновил цены на