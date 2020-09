Прогресс Дэвиса и доминирование Баварии. Transfermarkt обновил цены на игроков Бундеслиги

Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков немецкого чемпионата. Самое время пробежаться по самым интересным моментам.

Огромный прогресс продемонстрировал Альфонсо Дэвис. На данный момент он оценивается в 80 миллионов, благодаря чему стал самым дорогим левым защитником мира.

Левандовски подорожал на четыре миллиона, Мюллер - на пять. Однако они не попали в сборную самых дорогих игроков, так как их опередили конкуренты.

Джейдон Санчо оценивается в 117 миллионов и занимает первое место среди всех футболистов Бундеслиги. Второе место - Гнабри (90).

Представляем вашему вниманию сборных самым дорогих футболистов. В ней сразу восемь человек из "Баварии", два из "Боруссии" и Упамекано из "РБ Лейпцига".

Most valuable XI in the Bundesliga [@Transfermarkt] pic.twitter.com/xGaDj59WrC