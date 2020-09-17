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Флик: Тьяго – выдающийся игрок. Могу лишь поздравить Ливерпуль

Германия
(2 голосов)

Наставник баварцев прокомментировал трансфер Алькантары

Флик: Тьяго – выдающийся игрок. Могу лишь поздравить Ливерпуль
Новина українською

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал предстоящий переход полузащитника Тьяго Алькантары в "Ливерпуль".

"Тьяго – выдающийся игрок. Он был очень важен для нас. Я и мой штаб наслаждались работой с ним. Мы очень эмоционально попрощались. Могу лишь поздравить "Ливерпуль", они заполучили великолепного футболиста и замечательного человека.

Тьяго давал команде множество опций и делал нас непредсказуемыми. Он принимал решения, которые никто не ожидал. Теперь мы теряем ещё одного хорошего игрока", — приводятся слова Флика в "твиттере" Bayern & Germany.

Напомним, что в конце прошлого сезона Алькантара выразил желание покинуть "Баварию". В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Тьяго Алькантара Ханси Флик
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Комментарии (2)
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skopa (Харьков)
17.09.2020 в 17:21
Очень редко испанцы выстреливают в АПЛ..Хватит пальцев одной руки..Хотелось бы ошибиться, но , думаю , и этот трансфер будет мимо кассы..А сколько пролетело действительно топовых, и за довольно смешные деньги..
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S_Shvets (Киев)
17.09.2020 в 17:41
Хабі Алонсо, Фернандо Торрес (період в Ліверпулі), Луїс Гарсія (в тому ж Ліверпулі), Мікель Артета, Давід Сілва, Хуан Мата, Давід Де Хеа, Пепе Рейна, Аспілікуета, Педро, Фабрегас! І напевне ще когось забув. Нормально іспанці заходять в АПЛ, якщо то дійсно сильні іспанці. А Тьяго саме з таких
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