Флик: Тьяго – выдающийся игрок. Могу лишь поздравить Ливерпуль

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал предстоящий переход полузащитника Тьяго Алькантары в "Ливерпуль".

"Тьяго – выдающийся игрок. Он был очень важен для нас. Я и мой штаб наслаждались работой с ним. Мы очень эмоционально попрощались. Могу лишь поздравить "Ливерпуль", они заполучили великолепного футболиста и замечательного человека.

Тьяго давал команде множество опций и делал нас непредсказуемыми. Он принимал решения, которые никто не ожидал. Теперь мы теряем ещё одного хорошего игрока", — приводятся слова Флика в "твиттере" Bayern & Germany.

Напомним, что в конце прошлого сезона Алькантара выразил желание покинуть "Баварию". В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.