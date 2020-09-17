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Бывший защитник сборной Германии может угодить в тюрьму на три года

Германия
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Он хранил и распространял детскую порнографию

Бывший защитник сборной Германии может угодить в тюрьму на три года
Новина українською

Бывшему защитнику "Реала" и "Боруссии" Д Кристофу Метцельдеру грозит тюремный срок за распространение детской порнографии. Экс-футболист не снимал и не участвовал в создании порнографии с несовершеннолетними, но при этом может получить наказание до трёх лет лишения свободы, сообщает Eurosport.

Ранее Метцельдер подтвердил, что хранил порнографические материалы на своём смартфоне и отправил их трём женщинам. Следователи обвиняют Метцельдера в том, что он хранил 297 файлов с детской и юношеской порнографией. Сообщается, что в период с июля по сентябрь прошлого года он отправил 29 соответствующих изображений и видеофайлов трём женщинам. В решении административного суда не указано, признал Метцельдер все обвинения или только их часть. Бывший футболист хотел, чтобы судебный процесс проходил без огласки, но в этом ему было отказано.

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В статье: Кристоф Метцельдер Реал (Мадрид)
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