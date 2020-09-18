Бавария - Шальке. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

“Бавария” начинает защиту требла матчем против “Шальке”. Менее месяца прошло после финала Лиги чемпионов, но команда Ханси Флика после небольшой перезарядки вновь готова побеждать в каждом матче. Это будет первая официальная игра Лероя Сане за “Баварию”, и символично, что он сыграет против своего бывшего клуба, который затем продал его в “Манчестер Сити”.

Бундеслига, первый тур

18 сентября, Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" 21:30 "Шальке"

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