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Бавария - Шальке. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
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Первый матч нового сезона Бундеслиги – в прямом эфире

Бавария - Шальке. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
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“Бавария” начинает защиту требла матчем против “Шальке”. Менее месяца прошло после финала Лиги чемпионов, но команда Ханси Флика после небольшой перезарядки вновь готова побеждать в каждом матче. Это будет первая официальная игра Лероя Сане за “Баварию”, и символично, что он сыграет против своего бывшего клуба, который затем продал его в “Манчестер Сити”.

Бундеслига, первый тур

18 сентября, Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" 21:30 "Шальке"

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Якщо у вас не видно онлайн вище, відкрийте плеєр з трансляцією за прямим посиланням тут.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Трансляции Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига телетрансляции Лерой Сане Александр Нюбель
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