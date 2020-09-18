Против родной команды. Лерой Сане дебютирует за Баварию

Мюнхенская "Бавария" сегодня официально начинает сезон. Свой первый матч команда Ханси Флика сыграет против "Шальке".

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Немецкий наставник объявил стартовый состав на игру. Нельзя не отметить, что с первых минут сыграет Лерой Сане, который летом пополнил состав мюнхенского клуба.

Отметим, что свою карьеру вингер начинал именно в "Шальке". В Гельзенкирхене он провел в сумме восемь лет и потом перешел в "Ман Сити".