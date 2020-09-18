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Против родной команды. Лерой Сане дебютирует за Баварию

Германия
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Особенный матч для вингера

Против родной команды. Лерой Сане дебютирует за Баварию
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Мюнхенская "Бавария" сегодня официально начинает сезон. Свой первый матч команда Ханси Флика сыграет против "Шальке".

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Немецкий наставник объявил стартовый состав на игру. Нельзя не отметить, что с первых минут сыграет Лерой Сане, который летом пополнил состав мюнхенского клуба.

Отметим, что свою карьеру вингер начинал именно в "Шальке". В Гельзенкирхене он провел в сумме восемь лет и потом перешел в "Ман Сити".

Начало игры в 21:30. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен) Лерой Сане
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