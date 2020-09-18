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Против родной команды. Лерой Сане дебютирует за Баварию
Особенный матч для вингера
Мюнхенская "Бавария" сегодня официально начинает сезон. Свой первый матч команда Ханси Флика сыграет против "Шальке".
Немецкий наставник объявил стартовый состав на игру. Нельзя не отметить, что с первых минут сыграет Лерой Сане, который летом пополнил состав мюнхенского клуба.
Отметим, что свою карьеру вингер начинал именно в "Шальке". В Гельзенкирхене он провел в сумме восемь лет и потом перешел в "Ман Сити".
Unsere 1️⃣1️⃣ für den #Bundesliga-Auftakt! ????#packmas #FCBS04 #FCBayern pic.twitter.com/tdGur15L2s— FC Bayern München (@FCBayern) September 18, 2020
Начало игры в 21:30. За текстовой трансляцией вы можете следить на