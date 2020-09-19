Бавария - Шальке 8:0. Обзор матча и видео голов

Голевой пас рабоной от Левандовски, стремительные прорывы Лероя Сане, острые передачи из глубины Киммиха, хет-трик Гнабри, бескомпромиссность Мюллера – “Бавария” устроила настоящий фейерверк голов в первом матче первого тура нового сезона Бундеслиги.

Бундеслига, первый тур. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” – “Шальке” 8:0

Голы: Гнабри 4, Горетцка 19, Левандовски 31 (пен.), Гнабри 47, Гнабри 59, Мюллер 69, Сане 71, Мусиала 82