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Бавария - Шальке 8:0. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Бавария – Шальке ⋉ 8:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 18 сентября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Бавария - Шальке 8:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Голевой пас рабоной от Левандовски, стремительные прорывы Лероя Сане, острые передачи из глубины Киммиха, хет-трик Гнабри, бескомпромиссность Мюллера – “Бавария” устроила настоящий фейерверк голов в первом матче первого тура нового сезона Бундеслиги.

Бундеслига, первый тур. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” – “Шальке” 8:0

Голы: Гнабри 4, Горетцка 19, Левандовски 31 (пен.), Гнабри 47, Гнабри 59, Мюллер 69, Сане 71, Мусиала 82

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Роберт Левандовски Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига видео Серж Гнабри видеоповторы Лерой Сане
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