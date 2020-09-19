Бундеслига. Первые матчи с болельщиками, но ни одной домашней победы

Бундеслига, первый тур

Короткая предсезонка и ограниченные финансовые возможности не позволили большинству клубов Бундеслиги измениться до неузнаваемости. Так, небольшие косметические изменения. Едва не ли самыми активными клубами на трансферном рынке были “Герта” и “Аугсбург”, и они свои матчи выиграли. “Вердер”, принимавший “Герту”, поплыл, пропустив прошлый сезон, напомнив о себе прошлогоднего сезона. Похоже, что бременцы снова будут бороться за выживание.

“Аугсбург” тоже выиграл на выезде. “Унион”, потерявший своего основного вратаря и нападающего, играл на равных с баварцами, но упустил ничью в самом конце матча.

Андрей Крамарич, завершивший прошлый сезон покером в ворота “Боруссии” Дортмунд, начал новую кампанию хет-триком в ворота “Кельна” и принес новому тренеру “Хоффенхайма” Себастьяну Хенессу дебютную победу в Бундеслиге.

Каким-то удивительным образом “Айнтрахт” не смог переиграть “Арминию”. Преимущество Франкфурта было подавляющим. Едва не сыграл вничью и другой новичок лиги, “Штутгарт”. Швабы не сдались после 0:3, но смогли отыграть только два гола.

Франкфурт, “Дойче Банк Парк”, 6500 зрителей

“Айнтрахт” Франкфурт – “Арминия” Билефельд 1:1

Голы: Силва 62 – Суку 51

“Айнтрахт”: Трапп – Хинтереггер, Хасебе, Абрахам – Костич, Кор (Баркок 46), Камада (Чендлер 88), Роде (Ильзанкер 76), да Коста (Цубер 46) – Дост, Силва

“Арминия”: Ортега – Люкоки (Ларсен 73), ван дер Хорн, Пайпер, де Медина (Брюннер 13) – Прайтль, Хартель, Доан (Гебауэр 73) – Кордова (Шипплок 81), Клос, Суку (Кунзе 73)

Предупреждения: Дост 33, Баркок 55 – де Медина 8, Брюннер 70

Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Хоффенхайм” 2:3

Голы: Андерссон 22, Дрекслер 86 – Крамарич 3, Крамарич 45+3 (пен.), Крамарич 90+2

“Кельн”: Тимо Хорн – Яннес Хорн, Чихос, Борнаув, Реджбечай (Дрекслер 71) – Скири (Соренсен 86), Хегер (Эхизибує 46) – Хектор, Дуда (Каттербах 89), Тильманн (Оджан 71) – Андерссон

“Хоффенхайм”: Бауманн – Бичакчич, Фогт, Адамс – Кадержабек, Самассеку (Гачинович 76), Гайгер (Бельфодиль 76), Акпогума (Бренет 90+5) – Крамарич, Даббур (Бебу 62), Баумгартнер

Предупреждения: Борнаув 33, Дуда 69, Хектор 85 – Бичакчич 45+5, Бауманн 90, Бебу 90, Кадержабек 90+5

Берлин, “Ан дер Альтен Ферстерай”, 5000 зрителей

“Унион” Берлин – “Аугсбург” 1:3

Голы: Бюльтер 75 – Варгас 40, Грегорич 82, Хан 89

“Унион”: Люте – Ленц (Гиссельманн 86), Кнохе, Фридрих, Триммель – Премель (Тешер 71), Андрих – Бюльтер, Гентнер (Грисбек 25), Беккер (Крузе 71) – Ингварстен (Меес 86)

“Аугсбург”: Гикевич – Яго, Удуохай, Гауэлеу, Фрамбергер – Варгас (Хан 76), Хедира, Груэсо (Йенсен 86), Калиджури (Оксфорд 86) – Грегорич (Штробль 89), Нидерлехнер (Финнбогасон 76)

Предупреждения: Триммель 9, Грисбек 62

Штутгарт, “Мерседес Бенц Арена”, 8000 зрителей

“Штутгарт” – “Фрайбург” 2:3

Голы: Калайджич 71, Вамангитука 81 – Петерсен 8, Шаллаи 26, Грифо 47

“Штутгарт”: Кобель – Кемпф, Антон, Камински (Калайджич 65) – Вамангитука, Мангала, Эндо, Кастро (Клемент 60), Массимо (Сиссе 78) – Дидави, Климович (Аль Гаддиуи 78)

“Фрайбург”: Мюллер – Гюнтер, Хайнц, Ляйнхарт, Шмид (Кюблер 77) – Хефлер – Грифо (Абраши 89), Хелер, Ен (Гульде 88), Шаллаи (Квон 77) – Петерсен

Предупреждения: Дидави 25, Вамангитука 44 – Хелер 35, Кюблер 90+6

Бремен, “Везерштадион”, 8500 зрителей

“Вердер” Бремен – “Герта” Берлин 1:4

Голы: Зельке 69 – Пекарик 42, Лукебакио 45+2, Кунья 62, Кордоба 90

“Вердер”: Павленка – Аугустинссон, Мойсандер, Фридль, Гебре Селассие – Сарджент, Максимилиан Эггештайн, Классен (Фюллькруг 63), Чонг (Вольтемаде 63) – Зельке, Осако (Биттенкур 46)

“Герта”: Шволов – Миттельштедт, Торунарига, Боята, Пекарик (Зеефук 81) – Штарк (Майер 81), Тусар, Дарида – Кунья – Пентек (Кордоба 61), Лукебакио (Лекки 81)

Предупреждения: Эггештайн 46, Зельке 90+1