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Лерой Сане: Бавария остается голодной, хотя ребята уже выиграли требл

Германия
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Немецкий вингер подвел итоги разгрома "Шальке" со счетом 8:0

Лерой Сане: Бавария остается голодной, хотя ребята уже выиграли требл
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Вингер мюнхенской "Баварии" Лерой Сане прокомментировал разгромную победу над "Шальке" в матче первого тура Бундеслиги.

"Я очень счастлив. В прошлом году команда была на топ-уровне, с очень хорошими футболистами в составе, демонстрировала очень хорошее взаимодействие.

Парни остаются голодными, хотя они уже выиграли требл. Здорово так начать чемпионат дома против "Шальке". Было здорово снова играть с парнями в футбол. Это был очень хороший день, хорошая игра, много голов. Мы ничего не позволили сопернику.

Конечно, я хочу выкладываться на максимум, но я еще не готов на все сто процентов. Я всегда хочу вносить свой вклад, хочу помогать команде вести игру и побеждать", - рассказал Сане.

Этот поединок стал для немецкого игрока дебютным в составе "Баварии", Сане отметился забитым голом и отдал две голевые передачи.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Лерой Сане
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Источник:
fcbayern.com
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