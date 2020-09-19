Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лерой Сане: Бавария остается голодной, хотя ребята уже выиграли требл
Немецкий вингер подвел итоги разгрома "Шальке" со счетом 8:0
Вингер мюнхенской "Баварии" Лерой Сане прокомментировал
"Я очень счастлив. В прошлом году команда была на топ-уровне, с очень хорошими футболистами в составе, демонстрировала очень хорошее взаимодействие.
Парни остаются голодными, хотя они уже выиграли требл. Здорово так начать чемпионат дома против "Шальке". Было здорово снова играть с парнями в футбол. Это был очень хороший день, хорошая игра, много голов. Мы ничего не позволили сопернику.
Конечно, я хочу выкладываться на максимум, но я еще не готов на все сто процентов. Я всегда хочу вносить свой вклад, хочу помогать команде вести игру и побеждать", - рассказал Сане.
Этот поединок стал для немецкого игрока дебютным в составе "Баварии", Сане отметился забитым голом и отдал две голевые передачи.