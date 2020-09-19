Лерой Сане: Бавария остается голодной, хотя ребята уже выиграли требл

Вингер мюнхенской "Баварии" Лерой Сане прокомментировал разгромную победу над "Шальке" в матче первого тура Бундеслиги.

"Я очень счастлив. В прошлом году команда была на топ-уровне, с очень хорошими футболистами в составе, демонстрировала очень хорошее взаимодействие.

Парни остаются голодными, хотя они уже выиграли требл. Здорово так начать чемпионат дома против "Шальке". Было здорово снова играть с парнями в футбол. Это был очень хороший день, хорошая игра, много голов. Мы ничего не позволили сопернику.

Конечно, я хочу выкладываться на максимум, но я еще не готов на все сто процентов. Я всегда хочу вносить свой вклад, хочу помогать команде вести игру и побеждать", - рассказал Сане.