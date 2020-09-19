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Тренер Шальке: Бавария сейчас, возможно, самая сильная команда мира
Дэвид Вагнер подвел итоги 0:8 от мюнхенцев
Главный тренер "Шальке" Дэвид Вагнер прокомментировал
"Это была плохая игра. "Бавария" была в невероятно хорошей форме. Сейчас они, возможно, самая сильная команда мира. Сегодня они это показали. Мы должны встряхнуться и показать реакцию", - рассказал наставник "Шальке".
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Источник:fcbayern.com
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