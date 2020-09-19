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Тренер Шальке: Бавария сейчас, возможно, самая сильная команда мира

Германия
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Дэвид Вагнер подвел итоги 0:8 от мюнхенцев

Тренер Шальке: Бавария сейчас, возможно, самая сильная команда мира
Новина українською

Главный тренер "Шальке" Дэвид Вагнер прокомментировал разгромное поражение своей команды от мюнхенской "Баварии".

"Это была плохая игра. "Бавария" была в невероятно хорошей форме. Сейчас они, возможно, самая сильная команда мира. Сегодня они это показали. Мы должны встряхнуться и показать реакцию", - рассказал наставник "Шальке".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Дэвид Вагнер
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Источник:
fcbayern.com
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