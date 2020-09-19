Дортмунд - Гладбах 3:0. Победа семнадцатилетних

“Боруссия” Менхенгладбах – удобный соперник для “Боруссии” Дортмунд. “Черно-желтые” выиграли десять последних матчей в очной дуэли, три из них – в последнем сезоне. Сегодня, в первом туре Бундеслиги 2020/21 победная традиция Дортмунда продолжилась.

Гладбах был серьезно ослаблен травмами. Эмболо и Закария вообще не попали в заявку, а Тюрам и Плеа из-за мышечных проблем появились на поле только во втором тайме, и не смогли проявить себя.

У Дортмунда самым проблемным местом был левый фланг, где из-за травм Шульца и Геррейру Торган Азар должен был выполнять непривычную для себя роль фулбека. Однако по ходу первого тайма сломался и Азар – его сменил резервист Паслак.

Несмотря на то, что обе команды играли не в оптимальных составах, футбол получился качественным. Гладбах отзеркалил Дортмунд схемой 3-4-3, и на каждом участке поля было противостояние один в один. Фактически в первые полчаса не было ни одного момента, кроме полуострого удара Холанда и двойного сэйва Бюрки.

Так как обе команды практически не допускали ошибок, первый гол мог забиться только благодаря случайности или экстракреативному действию. Сработало второе. Номинальный центрбек Дортмунда Эмре Джан стал по ходу матча часто смещаться в зону правого фланга, выполняя с нее кроссы в штрафную Гладбаха. После одного из таких моментов был забит первый мяч. Беллингем подобрал мяч, и смог вывести на ударную позицию Рейну. Первый ассист для 17-летнего англичанина, и первый гол в Бундеслиге для 17-летнего американца. Вот оно – будущее.

Джованни Рейна стал соавтором и второго гола “Боруссии” Дортмунд. Американец немного дорисовал падение после фола Бенсебаини в штрафной, но Феликс Брих, посмотрев повтор, назначил пенальти – защитник Гладбаха все же ударил по опорной ноге Рейна. Холанд попросил Санчо уступить ему одиннадцатиметровый, и точно пробил с точки.

После 2:0 “Боруссия” принялась очень грамотно сушить игру, просто великолепен был в организации защиты Матс Хуммельс. Именно он запустил контратаку Дортмунда, которая завершилась третьим голом. Санчо промчался через все поле и отдал очень тонкий и элегантный пас на Холанда. Дубль норвежца, 3:0.

Новый сезон начинается для Дортмунда оптимистично. Джуд Беллингем превосходит все ожидания, все лидеры находятся в отменной форме. Должно быть интересно.

Бундеслига, первый тур. Дортмунд, “Зигналь Идуна Парк”, 9300 зрителей

“Боруссия” Дортмунд – “Боруссия” Менхенгладбах 3:0

Голы: Рейна 35, Холанд 54 (пен.), Холанд 77

Дортмунд: Бюрки – Аканджи, Хуммельс, Джан – Азар (Паслак 19), Беллингем (Дилэйни 67), Витцель, Менье – Рейна (Брандт 79) – Холанд, Санчо (Ройс 79)

Гладбах: Зоммер – Бенсебаини, Гинтер, Эльведи – Вендт (Херрманн 69), Нойхаус, Крамер, Лайнер – Хофманн – Штиндль (Плеа 57), Вольф (Тюрам 57)

Предупреждения: Аканджи 13 – Штиндль 39