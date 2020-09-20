Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенгладбах 3:0. Обзор матча и видео голов
Боруссия Дортмунд – Боруссия Менхенгладбах ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 19 сентября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
“Боруссия” Дортмунд с победы начала новый сезон, разгромив в первом туре Бундеслиги “Боруссию” Менхенгладбах, четвертую команду прошлого чемпионата. Атака Дортмунда – это триумф молодости. 17-летний новичок Джуд Беллингем отметился дебютным ассистом за BVB, а 17-летний Джованни Рейна забил гол и заработал пенальти. 20-летний Холанд реализовал одиннадцатиметровый, а затем оформил дубль, воспользовавшись изящным пасом 20-летнего Санчо.
Бундеслига, первый тур. Дортмунд, “Зигналь Идуна Парк”, 9300 зрителей
Голы: Рейна 35, Холанд 54 (пен.), Холанд 77
Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке