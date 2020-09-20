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Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенгладбах 3:0. Обзор матча и видео голов

Германия
(2 голосов)

Боруссия Дортмунд – Боруссия Менхенгладбах ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 19 сентября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенгладбах 3:0. Обзор матча и видео голов
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“Боруссия” Дортмунд с победы начала новый сезон, разгромив в первом туре Бундеслиги “Боруссию” Менхенгладбах, четвертую команду прошлого чемпионата. Атака Дортмунда – это триумф молодости. 17-летний новичок Джуд Беллингем отметился дебютным ассистом за BVB, а 17-летний Джованни Рейна забил гол и заработал пенальти. 20-летний Холанд реализовал одиннадцатиметровый, а затем оформил дубль, воспользовавшись изящным пасом 20-летнего Санчо.

Бундеслига, первый тур. Дортмунд, “Зигналь Идуна Парк”, 9300 зрителей

“Боруссия” Дортмунд – “Боруссия” Менхенгладбах 3:0

Голы: Рейна 35, Холанд 54 (пен.), Холанд 77

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига видео видеоповторы Джейдон Санчо Эрлинг Холанд Джованни Рейна Джуд Беллингем
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