Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенгладбах 3:0. Обзор матча и видео голов

“Боруссия” Дортмунд с победы начала новый сезон, разгромив в первом туре Бундеслиги “Боруссию” Менхенгладбах, четвертую команду прошлого чемпионата. Атака Дортмунда – это триумф молодости. 17-летний новичок Джуд Беллингем отметился дебютным ассистом за BVB, а 17-летний Джованни Рейна забил гол и заработал пенальти. 20-летний Холанд реализовал одиннадцатиметровый, а затем оформил дубль, воспользовавшись изящным пасом 20-летнего Санчо.

Бундеслига, первый тур. Дортмунд, “Зигналь Идуна Парк”, 9300 зрителей

“Боруссия” Дортмунд – “Боруссия” Менхенгладбах 3:0

Голы: Рейна 35, Холанд 54 (пен.), Холанд 77