Официально: РБ Лейпциг подписал 24-летнего норвежского форварда

Немецкий "РБ Лейпциг" согласовал контракт с норвежским нападающим Александром Сорлотом.

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С ним был подписан пятилетний контракт. "Кристал Пэлас" получит за форварда 20 миллионов евро без учета бонусов. Отметим, что прошлый сезон Сорлот провел играя за "Трабзонспор". За турецкий клуб забил 33 гола.

Отметим, что"быки" уже подписали форварда. Ранее они опередили "Ливерпуль" в битве за Хван Хи Чхан, с которым также согласовали долгосрочный контракт .

Оба форварда станут заменой Верненру, который уехал в Англию.