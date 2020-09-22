Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: РБ Лейпциг подписал 24-летнего норвежского форварда
Замена Вернеру?
Немецкий "РБ Лейпциг" согласовал контракт с норвежским нападающим Александром Сорлотом.
С ним был подписан пятилетний контракт. "Кристал Пэлас" получит за форварда 20 миллионов евро без учета бонусов. Отметим, что прошлый сезон Сорлот провел играя за "Трабзонспор". За турецкий клуб забил 33 гола.
#WelcømeAlex pic.twitter.com/rTwMFCwTsW— Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) September 22, 2020
Отметим, что"быки" уже подписали форварда. Ранее они опередили "Ливерпуль" в битве за Хван Хи Чхан, с которым также согласовали
Оба форварда станут заменой Верненру, который уехал в Англию.