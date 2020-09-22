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32-летний испанец, дважды бравший требл, покидает Баварию

Германия
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Вероятно, он вернется на родину

32-летний испанец, дважды бравший требл, покидает Баварию
UA-Футбол
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Хави Мартинес покидает мюнхенскую "Баварию". Об этом сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк.

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Контракт испанского защитника истекает только в следующем году, однако стороны решили досрочно прекратить сотрудничество. Уже в ближайшее время Мартинес может вернуться в родной "Атлетик".

Хави подписал контракт с "Баварией" в 2012-м году. За это время он дважды помогал клубу завоевать требл, проведя в сумме 238 матчей.

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В статье: Хави Мартинес Бавария (Мюнхен)
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