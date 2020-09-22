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32-летний испанец, дважды бравший требл, покидает Баварию
Вероятно, он вернется на родину
Хави Мартинес покидает мюнхенскую "Баварию". Об этом сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк.
Контракт испанского защитника истекает только в следующем году, однако стороны решили досрочно прекратить сотрудничество. Уже в ближайшее время Мартинес может вернуться в родной "Атлетик".
Our Story: @Javi8martinez has left @FCBayern @BILD_Bayern— Christian Falk (@cfbayern) September 22, 2020
Хави подписал контракт с "Баварией" в 2012-м году. За это время он дважды помогал клубу завоевать требл, проведя в сумме 238 матчей.
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