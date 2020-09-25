Бундеслига. Айнтрахт переиграл на выезде Герту

У “Герты” был выработан специальный план, как нивелировать сильные качества Филипа Костича, ключевого игрока “Айнтрахта” в атаке. Однако на 15-й минуте Костич получил серьезную травму и был заменен – это существенно повлияло игру.

“Герта” была дезориентирована даже больше, чем “Айнтрахт” и ушла на перерыв, проигрывая дома 0:2. Сначала Андре Силва реализовал пенальти, который сам же заработал после фола на нем Боята, а затем Дост замкнул выверенную подачу Камады со штрафного. “Айнтрахт” забил два гола со стандарта, но ходу игры это не противоречило – у “Герты” практически не было моментов.

Бруно Лаббадиа решил действовать решительно, и в перерыве провел сразу три замены, выпустив нового фулбека, центрхава и нападающего. “Герта” стала играть быстрее, интереснее, появились моменты. Однако “Айнтрахт” выдержал натиск хозяев, не в последнюю очередь благодаря спокойствию кипера Кевина Траппа.

Как только “Герта” стала выдыхаться после стремительного старта второго тайма, “Айнтрахт” забил третий гол. Себастьян Роде получил мяч перед штрафной и пробил с неосновной ноги по воротам – мяч задел штангу и оказался в сетке. 0:3.

“Герта” смогла отыграть только один мяч. Не обошлось без курьеза. Центрбек Джордан Торунарига неожиданно решил сделать проход через поля и прострелить во вратарскую гостей. Игроки “Айнтрахта” были обескуражены – и Хинтереггер срезал мяч в свои ворота.

“Герта” разочаровала отсутствием идей и рисунка игры. Впереди у берлинцев самое серьезное испытание – выездной матч с “Баварией”. Что касается Франкфурта, то команда Ади Хюттера через неделю сыграет дома с “Хоффенхаймом”.

Бундеслига, второй тур. Берлин, “Олимпиаштадион”, 4000 зрителей

“Герта” Берлин – “Айнтрахт” Франкфурт 1:3

Голы: Хинтереггер 77 (авт.) – Силва 30 (пен.), Дост 36, Роде 71

“Герта”: Шволов – Пекарик (Зефейк 46), Боята, Торунарига, Миттельштедт – Дарида (Майер 46, Платтенхардт 66), Штарк, Тузар – Лукебакио (Редан 83) – Кунья, Пентек (Кордоба 46)

“Айнтрахт”: Трапп – Хинтереггер, Хасебе, Абрахам – Костич (Цубер 15), Ильзанкер, Роде (Соу 85), Туре (да Кошта 66) – Камада – Дост (Ахе 66), Силва (Баркок 85)

Предупреждения: Тузар 35, Кунья 72, Боята 78 – Роде 47, Туре 56, Камада 84, Ильзанкер 90