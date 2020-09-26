Бундеслига. Дортмунд сенсационно проиграл Аугсбургу, ничья Лейпцига и Байера

Дортмунд повторяет старые ошибки. Против ориентированного на атаку Гладбаха в прошлом туре BVB выглядел ярко, свежо, раскованно. Но “Аугсбург” – это испытание другого порядка. Баварцы играли очень организованно, очень цепко, местами – грубо, за гранью фола. Стройная оборонительная конструкция 4-4-2 не давала сбоев, и пусть игрокам “Боруссии” иногда удавалось провести эффектные комбинации, до опасных ударов дело практически не доходило. А Дортмунд напомнил о своей ахиллесовой пяте. Стандарты. Простой навес Калиджури во вратарскую, Бюрки, как приклеенный, застыл в воротах и Удуохай пробил с пары метров головой – 1:0.

“Боруссии” нужен был еще один камбэк, как и в январском матче между командами. Однако на 54-й минуте “Аугсбург” забил второй гол. Не самый быстрый Калиджури смог убежать от всех защитников после лонгболла и переиграл Бюрки – 2:0.

Игроки “Аугсбурга” нещадно били игроков “Боруссии” по ногам, затем нервы стали сдавать и у гостей. Замены Фавра не помогли – 2:0. “Боруссия” снова продемонстрировала себе слишком “мягкой” командой.

Гораздо интереснее было в Леверкузене. “Байер” и “РБ Лейпциг” выдали настоящий топ-матч. Голевых моментов было достаточно, но помимо этого – интересные тактические мини-дуэли, разыгрываемые Петером Босом и Юлианом Нагельсманном по ходу матча. Обе демонстрировали свою гибкость – и “Байер”, и “РБ” хорошо умеют играть как в позиционный футбол, так и в контратаках, и по ходу матча они обменивались ролями. Первыми забили гости. Эмиль Форсберг красиво убрал Ларса Бендера и мощно пальнул в ближний угол. Леверкузен отыгрался через шесть минут – гол-шедевр выполнил Демирбай, забив дальним ударом с рикошетом от перекладины. Это была только двадцатая минута, и обе команды создали еще столько моментов, что игра могла бы закончиться со счетом 3:3 или 4:4. Однако в одних случаях выручали вратари, в других – каркас ворот. 1:1. Справедливая ничья.

Из других результатов следует отметить неожиданную ничью “Боруссии” Менхенгладбах с “Унионом”. Берлинцы провели очень достойный матч, а два гола в матче были забиты после угловых. Сначала за хозяев отметился Тюрам, но Шлоттербек забил гол в ответ за 11 минут до конца основного времени.

Свои первые победы одержали новички лиги “Штутгарт” и “Арминия”. Команда из Билефельда забила курьезный победный гол “Кельну” на 78-й минуте, а “швабы” и вовсе разгромили на выезде “Майнц”. Помогло удаление Ньякате на 77-й минуте.

Бундеслига, второй тур.

Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “РБ Лейпциг” 1:1

Голы: Демирбай 20 – Форсберг 14

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер (Драгович 90), Свен Бендер (Та 58), Тапсоба, Синкгравен – Арангис – Беллараби (Амири 79), Виртц, Демирбай (Бэйли 79), Диаби – Шик

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Упамекано, Клостерманн – Анхелиньо, Кампль (Хван 46), Адамс, Айдара – Форсберг (Нкунку 66), Ольмо (Хенрихс 87) – Поульсен

Предупреждения: Демирбай 19 – Клостерманн 45, Айдара 65, Адамс 90+2

Аугсбург, “ВВК-Арена”

“Аугсбург” – “Боруссия” Дортмунд 2:0

Голы: Удуохай 40, Калиджури 54

“Аугсбург”: Гикевич – Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Яго – Груэсо, Хедира (Оксфорд 63) – Калиджури, Грегорич (Йенсен 57), Хан – Нидерлехнер (Финнбогасон 62)

“Боруссия”: Бюрки – Аканджи, Хуммельс, Джан – Геррейру (Брандт 59), Беллингем (Ройс 60), Витцель (Дауд 83), Менье (Рейньер 69) – Рейна – Холанд, Санчо

Предупреждения: Грегорич 29, Хедира 30, Гауэлеу 31 – Холанд 30, Менье 38, Витцель 71, Джан 76

Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Унион” Берлин 1:1

Голы: Тюрам 56 – Шлоттербек 79

“Боруссия”: Зоммер – Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Лайнер, Нойхаус (Херрманн 85), Крамер, Плеа (Вольф 75) – Тюрам (Вендт 70), Штиндль, Хофманн

“Унион”: Люте – Ленц, Кнохе, Фридрих, Триммель (Рюэрсон 73) – Премель (Грисбек 88), Шлоттербек, Андрих – Бюльтер (Тешер 73), Авонийи (Крузе 58), Беккер (Ингварстен 57)

Предупреждения: Бенсебаини 11 – Триммель 64, Андрих 90+2

Майнц, “Опель Арена”

“Майнц” – “Штутгарт” 1:4

Голы: Квайсон 13 – Вамангитука 45, Дидави 61, Климович 80, Калайджич 86

“Майнц”: Центнер – Баку, Сен-Жюст, Ньякате, Брозински (Буркхардт 82) – Баррейро (Озтуналы 69), Латца – Онисиво, Квайсон, Боэтиюс (Хак 82) – Матета (Небель 86)

“Штутгарт”: Кобель – Соса, Кемпф, Антон, Штенцель – Дидави (Кулибали 82), Мангала (Клемент 87), Эндо, Кастро (Климович 74) – Калайджич (Аль-Гаддиуи 87), Вамангитука (Массимо 83)

Предупреждения: Ньякате 37, Ньякате 77 – Штенцель 52, Мангала 69, Кастро 74, Штенцель 90+1

Удаление: Ньякате 77 – Штенцель 90+1

Билефельд, “Шюко-Арена”

“Арминия” Билефельд – “Кельн” 1:0

Гол: Эдмундссон 78

“Арминия”: Ортега – Лукоки, Брюннер, ван дер Хоорн, Пайпер – Хартел (Кунзе 88) – Прайтль, Доан (Шипплок 73), Суку, Клос – Кордова (Эдмундссон 68)

“Кельн”: Хорн – Чихос, Хорн, Борнаув, Эхизибуэ – Реджбечай (Соренсен 87), Хектор (Дрекслер 46) – Тильманн (Лимниос 62), Скири, Дуда (Озджан 75) – Андерссон (Арокодаре 76)

Предупреждения: Клос 45, Суку 89 – Хектор 17, Чихос 43, Соренсен 90+2