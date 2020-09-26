Бундеслига. Шальке идет ко дну

“Шальке” не выигрывает в чемпионате Германии с 17 января, “Вердер” в прошлом сезоне еле избежал вылета. В первом туре нового сезона “кнаппен” были разгромлены “Баварией” 0:8, а бременцы “Гертой” 1:4. В общем, это был матч двух самых безнадежных команд Бундеслиги (к этому статусу постепенно подбираются “Майнц” и “Кельн”).

“Шальке” оказался безнадежнее. Над Дэвидом Вагнером сгущаются тучи – возможно это был его последний матч в качестве главного тренера “Шальке”. В первом тайме команда играла без желания, без отдачи, просто имитировала игру. Как результат – 0:2 к перерыву. Два гола пришли после стандартов. Сначала Аугустинссон с корнера выполнил подачу на Сарджента, который скинул мяч Фюллькругу, а затем уже сам Фюллькруг замкнул навес со штрафного шведа.

В перерыве Вагнер провел две замены, выпустив центрбека Сане и форварда Ибишевича. Появилось какое-то движение, а с ним и моменты. Но ни Ибишевич, ни Бужеляб не реализовали свои шансы. И тут же “Шальке” пропустил третий. Фюллькруг наткнулся на Кабак в штрафной “кнаппен” и заработал пенальти, который сам же и реализовал. 3:0 – хет-трик 27-летнего нападающего.

Избежать разгрома удалось только благодаря настырности Пасиенсии, который на последних секундах протащил мяч вперед, сам не смог пробить, но на отскоке разобрался Марк Ут. “Шальке” стал в первой в истории Бундеслиги командой, которая после двух туров имеет разницу мячей 1-11.

Бундеслига, второй тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “Вердер” Бремен 1:3

Голы: Ут 90+3 – Фюллькруг 22, Фюллькруг 37, Фюллькруг 59 (пен.)

“Шальке”: Фэрманн – Руди, Кабак, Стамбули (Сане 46), Очипка – Маскарель, Бенталеб – Бужеляб, Ут, Раман (Ибишевич 46) – Пасиенсия

"Вердер”: Павленка – Аугустинссон, Фридль, Велькович, Гебре Селассие – Классен (Грос 87), Максимилиан Эггештайн, Мбом (Осако 89) – Биттенкур (Йоганнес Эггештайн 68) – Сарджент (Чонг 87), Фюллькруг (Зельке 68)

Предупреждения: Пасиенсия 35, Стамбули 36, Ут 38, Бужеляб 55, Кабак 58, Бенталеб 63, Кабак 84 – Мбом 74, Классен 78

Удаление: Кабак 84