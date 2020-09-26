Байер - РБ Лейпциг 1:1. Обзор матча и видео голов

Два супергола было забито в центральном матче субботы второго тура Бундеслиги. Вначале Эмиль Форсберг воспользовался ассистом Поульсена и мощно Градецки в угол, а затем шикарный дальний удар получился у Демирбая.

Бундеслига, второй тур. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “РБ Лейпциг” 1:1

Голы: Демирбай 20 – Форсберг 14