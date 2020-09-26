Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Байер - РБ Лейпциг 1:1. Обзор матча и видео голов
Байер – РБ Лейпциг ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 26 сентября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Два супергола было забито в центральном матче субботы второго тура Бундеслиги. Вначале Эмиль Форсберг воспользовался ассистом Поульсена и мощно Градецки в угол, а затем шикарный дальний удар получился у Демирбая.
Бундеслига, второй тур. Леверкузен, “БайАрена”
Голы: Демирбай 20 – Форсберг 14
Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...