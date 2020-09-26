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Байер - РБ Лейпциг 1:1. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Байер – РБ Лейпциг ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 26 сентября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Байер - РБ Лейпциг 1:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Два супергола было забито в центральном матче субботы второго тура Бундеслиги. Вначале Эмиль Форсберг воспользовался ассистом Поульсена и мощно Градецки в угол, а затем шикарный дальний удар получился у Демирбая.

Бундеслига, второй тур. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “РБ Лейпциг” 1:1

Голы: Демирбай 20 – Форсберг 14

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии Байер (Леверкузен) РБ Лейпциг Керем Демирбай Эмиль Форсберг
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