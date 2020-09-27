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Аугсбург - Боруссия Дортмунд 2:0. Обзор матча и видео голов
Аугсбург – Боруссия Дортмунд ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 26 сентября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Уже во втором туре Бундеслиги “Боруссия” Дортмунд получила звонкую пощечину по своим чемпионским амбициям от “Аугсбурга”. BVB владел мячом почти больше 80% игрового времени, нанес больше ударов и превзошел баварскую команду по другим статистическим показателям, но на деле сыграл крайне уныло, пассивно, предсказуемо в атаке и просто безобразно в обороне. Как результат – 0:2 от середняка лиги.
Бундеслига, второй тур. Аугсбург, “ВВК-Арена”
Голы: Удуохай 40, Калиджури 54
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