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Аугсбург - Боруссия Дортмунд 2:0. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Аугсбург – Боруссия Дортмунд ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 26 сентября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Аугсбург - Боруссия Дортмунд 2:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Уже во втором туре Бундеслиги “Боруссия” Дортмунд получила звонкую пощечину по своим чемпионским амбициям от “Аугсбурга”. BVB владел мячом почти больше 80% игрового времени, нанес больше ударов и превзошел баварскую команду по другим статистическим показателям, но на деле сыграл крайне уныло, пассивно, предсказуемо в атаке и просто безобразно в обороне. Как результат – 0:2 от середняка лиги.

Бундеслига, второй тур. Аугсбург, “ВВК-Арена”

“Аугсбург” – “Боруссия” Дортмунд 2:0

Голы: Удуохай 40, Калиджури 54

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Чемпионат Германии видео видеоповторы Аугсбург
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Комментарии (8)
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royalstas (Вінниця)
27.09.2020 в 10:52
ох Боруссія хоч би один забили і ставку спасли....( воротар Аусбурга впоряді.
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Bonus (Львів)
27.09.2020 в 10:50
Старі проблеми Борусії нікуди не пропали. Пора Фавру подякувати і нехай їде на батьківщину шоколад варити. Ей, Цорк чи хто там в БД заправляє, дивіться скільки в Україні топ-тренерів вільних: Маркевич, Вернидуб, Блохін, Бабич, Санжар і т.д. А то ще візьмете якогось Почетіно і знову далі чвертьфінала Ліги чемпіонів не пройдете.
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oda1979 (Запорожье)
27.09.2020 в 10:46
Бавария.. Боруссия.. какая в опу разница!
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Serega1111 (Киев)
27.09.2020 в 10:37
Халтурщики...
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1_Rui_3 (Винница)
27.09.2020 в 10:37
Ех... А я уже лыбу начал давить(
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Primeval (Одесса)
27.09.2020 в 10:36
Бавария? Вы там вообще понимаете в футбольных клубах что-то?)
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Лекарь (село Дарница)
27.09.2020 в 10:32
Я думал, что это Бавария перебухала, после победы в Суперкубке. Ан нет, это кто-то в дорогой редакции забыл опохмелиться.
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_FeS_FCMZ_ (ZP)
27.09.2020 в 10:31
какая нафик Бавария?))) Боруссия) автор с добрым утром)
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