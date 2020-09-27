Аугсбург - Боруссия Дортмунд 2:0. Обзор матча и видео голов

Уже во втором туре Бундеслиги “Боруссия” Дортмунд получила звонкую пощечину по своим чемпионским амбициям от “Аугсбурга”. BVB владел мячом почти больше 80% игрового времени, нанес больше ударов и превзошел баварскую команду по другим статистическим показателям, но на деле сыграл крайне уныло, пассивно, предсказуемо в атаке и просто безобразно в обороне. Как результат – 0:2 от середняка лиги.

Бундеслига, второй тур. Аугсбург, “ВВК-Арена”

“Аугсбург” – “Боруссия” Дортмунд 2:0

Голы: Удуохай 40, Калиджури 54