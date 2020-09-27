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18 матчей без побед. Шальке уволил главного тренера Дэвида Вагнера

Германия
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Первая тренерская отставка в Бундеслиге

18 матчей без побед. Шальке уволил главного тренера Дэвида Вагнера
UA-Футбол
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Руководство “Шальке” расторгло контракт с главным тренером Дэвидом Вагнером.

Решение было принято после домашнего поражения “Вердеру” (1:3) во втором туре Бундеслиги. После двух матчей чемпионата “Шальке” занимает последнее место в турнирной таблице с нулем в графе “очки” и разницей мячей 1-11.

48-летний Вагнер, известный по своей работе с английским “Хаддерсфилдом”, принял “Шальке” летом 2019-года. Первый круг Бундеслиги 2019/2020 “Шальке” завершил, занимая четвертое-пятое место с “Боруссией” Дортмунд. Однако в 2020-м году все пошло не так. После победы над “Боруссией” Менхенгладбах посреди января, “Шальке” не мог выиграть в 18 матчах подряд (16 матчей в прошлом сезоне, два в нынешнем). Команда набрала всего шесть очков из 54 возможных, забила всего восемь голов, но пропустила 49.

“Мы надеялись, что нам получится все изменить с Дэвидом Вагнером. К сожалению, в первых двух матчах нового чемпионата не было ни результатов, ни игры, – говорит спортдиректор “Шальке” Йохен Шнайдер. – Поэтому мы решили изменить тренерский состав. Несмотря на разочаровывающие результаты, нам непросто было принять решение. Благодарим Дэвида Вагнера, который сделали все возможное, чтобы вернуть “Шальке” на успешный путь”.

Сообщается, что о назначении нового тренера будет проинформировано в ближайшие дни. Контракт Вагнера действовал до 2022 года.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Чемпионат Германии Дэвид Вагнер
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