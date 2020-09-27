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Хоффенхайм - Бавария 4:1. Первое поражение в 2020 году

Германия
(2 голосов)

Бывший тренер молодежки Баварии обыграл лучшую команду мира

Хоффенхайм - Бавария 4:1. Первое поражение в 2020 году
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Бавария” не проигрывала в 32 матчах подряд, а в 2020 году потеряла очки только в одном поединке. Однако каждый серии приходит конец. “Бавария” была уставшей после Суперкубка УЕФА, Ханси Флик провел ротацию, но сенсации не было бы без великолепной игры “Хоффенхайма”, которым с нового сезона управляет 38-летний Себастьян Хенесс, бывший тренер молодежки “Баварии” и племянник почетного президента клуба Ули Хенесса.

Для Хенесса это был второй матч в качестве главного тренера первой команды Бундеслиги. В прошлом туре “Хоффенхайм” только в дополнительное время дожал “Кельн” благодаря хет-трику Крамарича и казался еще не готовым к такому вызову как “Бавария”. Однако обстоятельства и хорошая подготовка к игре привели к сенсационному результату.

Главное обстоятельство – это усталость “Баварии” после Суперкубка. Сегодня с первых минут играли Зиркзее, Толиссо и Дэвис (Левандовский, Горетцка и Эрнандес остались в запасе), однако этого было мало. Дело было не только в том, что у “Баварии” банально не было сил (это больше было заметно во втором тайме), а в характере игры, предложенной “Хоффенхаймом”. Игроки “Хоффенхайма” играли очень плотно и агрессивно, всегда держали высокий темп, эффективно использовали вертикальный пас и всегда были готовы подловить футболистах “Баварии” на ошибках.

Хоффенхайм - Бавария 4:1. Первое поражение в 2020 году - изображение 1

Первый гол был забит после углового – Бичакчич выиграл борьбу в воздухе, а Дэвис не смог выбить мяч из линии. Однако второй гол показательнее – Павар отдал неудачный пас назад, Даббур сыграл на перехвате и мягко перебросил Нойера.

Тут же Баумгартнер завозился с мячом и не смог хорошо ударить из голевой позиции из-за опеки Боатенга, а Крамарич ударил слишком слабо. Скорее “Хоффенхайм” был ближе к третьему голу, чем “Бавария” к первому. Однако забили все-таки гости. Затяжная атака “Баварии” закончилась точным ударом Киммиха с двадцати метров с рикошетом от перекладины.

“Хоффенхайм” не смутил гол Киммиха, и перед самим перерывом команда Хенесса едва не забила третий гол, но Крамарич угодил в перекладину.

Своей перекладиной “Бавария” ответила уже во втором тайме – не посчастливилось Зиркзее. Флик выпустил на поле Левандовского, Горетцку, Комана и 17-летнего Мусиалу, но игра “Баварии” не стала из-за этого лучшее. Напротив, больше моментов создавал “Хоффенхайм”. Где-то игроки домашней команды демонстрировали расточительность, в других случаях тащил Нойер.

Хоффенхайм - Бавария 4:1. Первое поражение в 2020 году - изображение 2

“Хоффенхайм” не останавливался, и в конце матча наступило время Андрея Крамарича. Дважды ему помог реактивный Ила Бебу. Сначала Крамарич забил гол после ассиста Бебу, а затем реализовал пенальти, после фола Нойера на 26-летнем тоголезце.

Разгром, 4:1. “Баварии” очень нужны дополнительные футболисты для ротации.

Бундеслига, второй тур. Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”

“Хоффенхайм” – “Бавария” 4:1

Голы: Бичакчич 16, Даббур 24, Крамарич 77, Крамарич 90+2 (пен.) – Киммих 36

“Хоффенхайм”: Бауманн – Пош, Фогт, Бичакчич (Сков 39) – Акпогума, Гайгер (Бебу 58), Самассеку, Кадержабек – Крамарич, Баумгартнер (Гачинович 58), Даббур (Гриллич 80)

“Бавария”: Нойер – Дэвис, Алаба, Боатенг, Павар (Горетцка 57) – Толиссо (Мусиала 72), Киммих – Сане (Коман 72), Мюллер, Гнабри – Зиркзее (Левандовский 57)

Предупреждения: Гайгер 21, Баумгартнер 28, Крамарич 45+1 – Нойер 90+1, Боатенг 90+1

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии Хоффенхайм (Зинсхайм)
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.09.2020 в 19:00
Ход этого матча и результат этого матча, это наглядное пособие или методичка для глупых оленей - фанатов позорного Реала, о том, как очень важно быть в хорошей физической форме на день матча. Понятное дело, они прочитав мою аналитику по матчу Барселона - Бавария 2-8, всё прекрасно поняли, но с маниакальным упорством позорят себя, выставляя себя полными придурками. Хваленая, непобедимая баварская машина сегодня соснула по полной программе. А все потому, что их соперник был в гораздо лучшей физической форме, а значит, на пол шага, на чуть-чуть были быстрее соперника. Конечно же, на физической форме Баварии отразилось то, что ещё три дня назад они играли с Севильей, причем, там были и дополнительные 30 минут.. Возможно, отметили это событие под Октоберфест... Но это проблемы Баварии... Сегодня они были в гораздо худшем физическом состоянии, чем их соперник. Точно также, как и Барселона на день матча с Баварией имела отдых в 12 дней, а Бавария аж 54 дня...Всё закономерно...
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Лекарь (село Дарница)
27.09.2020 в 18:31
Вот это да. Перебухали таки
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