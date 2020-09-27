Бундеслига. Фрайбургу не удалось дожать Вольфсбург

“Фрайбург” редко проводит матчи первым номером, но сегодня именно был такой случай. Главный тренер “Вольфсбурга” Оливер Гласнер провел широкую ротацию после игры Лиги Европы с “Десной”, и полурезервисты с уставшими игроками основы на справлялись большую часть матча с напором “Фрайбурга”.

Хозяева забили после стандарта – Петерсен выиграл борьбу на ближней штанге после подачи с углового Грифо и вколотил мяч в сетку.

К несчастью для хозяев, им не удалось развить свое преимущество, более того – перед самим перерывом “Вольфсбург” отыгрался. Брекало удачно пробил со штрафного с метров двадцати – не обошлось без рикошета.

“Фрайбург” обыграл “Вольфсбург” по количеству ударов, передач, владении и выигранных единоборств. Наибольшее расточительство продемонстрировал на 90+2 минуте форвард “Фрайбурга” Лукас Хелер. Он оказался он один перед воротами Первана после обрезки Вегорста, но откровенно затянул с ударом.

3.1 – 0.9 по xG в пользу “Фрайбурга”, но всего лишь ничья.

Бундеслига, второй тур. Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” – “Вольфсбург” 1:1

Голы: Петерсен 11 – Брекало 42

“Фрайбург”: Мюллер – Шмид, Лихарт, Хайнц (Гульде 90+6), Гюнтер – Сантамария, Хефлер – Шаллаи (Ен 79), Грифо (Квон 78) – Хелер, Петерсен (Демирович 88)

“Вольфсбург”: Перван – Отавио (Руссийон 77), Брукс, Гилявоги, Клаус – Арнольд (Шлагер 58), Герхардт – Брекало, Малли (Мехмеди 58), Жоау Виктор (Штеффен 49) – Гинчек (Вегорст 77)

Предупреждения: Отавио 32, Арнольд 33, Брукс 34