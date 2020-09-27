Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Фрайбургу не удалось дожать Вольфсбург
Команда из Черного леса разочарована ничьей против участника еврокубков
“Фрайбург” редко проводит матчи первым номером, но сегодня именно был такой случай. Главный тренер “Вольфсбурга” Оливер Гласнер провел широкую ротацию после игры Лиги Европы с “Десной”, и полурезервисты с уставшими игроками основы на справлялись большую часть матча с напором “Фрайбурга”.
Хозяева забили после стандарта – Петерсен выиграл борьбу на ближней штанге после подачи с углового Грифо и вколотил мяч в сетку.
К несчастью для хозяев, им не удалось развить свое преимущество, более того – перед самим перерывом “Вольфсбург” отыгрался. Брекало удачно пробил со штрафного с метров двадцати – не обошлось без рикошета.
“Фрайбург” обыграл “Вольфсбург” по количеству ударов, передач, владении и выигранных единоборств. Наибольшее расточительство продемонстрировал на 90+2 минуте форвард “Фрайбурга” Лукас Хелер. Он оказался он один перед воротами Первана после обрезки Вегорста, но откровенно затянул с ударом.
3.1 – 0.9 по xG в пользу “Фрайбурга”, но всего лишь ничья.
Бундеслига, второй тур. Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”
“Фрайбург” – “Вольфсбург” 1:1
Голы: Петерсен 11 – Брекало 42
“Фрайбург”: Мюллер – Шмид, Лихарт, Хайнц (Гульде 90+6), Гюнтер – Сантамария, Хефлер – Шаллаи (Ен 79), Грифо (Квон 78) – Хелер, Петерсен (Демирович 88)
“Вольфсбург”: Перван – Отавио (Руссийон 77), Брукс, Гилявоги, Клаус – Арнольд (Шлагер 58), Герхардт – Брекало, Малли (Мехмеди 58), Жоау Виктор (Штеффен 49) – Гинчек (Вегорст 77)
Предупреждения: Отавио 32, Арнольд 33, Брукс 34