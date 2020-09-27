Хоффенхайм - Бавария 4:1. Обзор матча и видео голов

В последний раз “Бавария” проигрывала в декабре прошлого года, уступив “Боруссии” Менхенгладбах 1:2. Затем была знаменитая серия из 32 матчей без поражений, 31 из которых закончились победами “Рекордмайстера”. Однако “Хоффенхайм” нашел способ обыграть требл-чемпионов. Команда Себастьяна Хенесса, ранее работавшего в молодежке “Баварии”, сыграла против уставших игроков “Баварии” очень дерзко, смело, агрессивно и заслуженно победила с крупным счетом.

Бундеслига, второй тур. Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”

“Хоффенхайм” – “Бавария” 4:1

Голы: Бичакчич 16, Даббур 24, Крамарич 77, Крамарич 90+2 (пен.) – Киммих 36