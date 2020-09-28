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Официально: Ливерпуль отправил Кариуса в Германию
Годовая аренда
Немецкий "Унион Берлин" получил нового вратаря. Состав команды пополнил Лорис Кариус.
"Ливерпуль" третий сезон подряд отправляет немецкого голкипера в аренду. Срок действия соглашения - один год. До этого, Лорис защищал цвета "Бешикташа".
???? @LorisKarius signs in Köpenick on loan from @LFC.#fcunion https://t.co/qTDd4LvXS1— 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) September 28, 2020
Напомним, что Кариус был основным голкипером в "Ливерпуле", пока в финале Лиги Чемпионов у него не случилось помутнения. Голы Бензема и Бэйла остались на его совести, а "красные" упустили трофей.