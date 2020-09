Официально: Ливерпуль отправил Кариуса в Германию

Немецкий "Унион Берлин" получил нового вратаря. Состав команды пополнил Лорис Кариус.

"Ливерпуль" третий сезон подряд отправляет немецкого голкипера в аренду. Срок действия соглашения - один год. До этого, Лорис защищал цвета "Бешикташа".

???? @LorisKarius signs in Köpenick on loan from @LFC.#fcunion https://t.co/qTDd4LvXS1