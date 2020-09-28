  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Официально: Ливерпуль отправил Кариуса в Германию
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Ливерпуль отправил Кариуса в Германию

Германия
(1 голосов)

Годовая аренда

Официально: Ливерпуль отправил Кариуса в Германию
UA-Футбол
Новина українською

Немецкий "Унион Берлин" получил нового вратаря. Состав команды пополнил Лорис Кариус.

Читайте такжеКариус: Половина клубов АПЛ охотилась за мной, но я был очарован предложением Манчестер Сити

"Ливерпуль" третий сезон подряд отправляет немецкого голкипера в аренду. Срок действия соглашения - один год. До этого, Лорис защищал цвета "Бешикташа".

Напомним, что Кариус был основным голкипером в "Ливерпуле", пока в финале Лиги Чемпионов у него не случилось помутнения. Голы Бензема и Бэйла остались на его совести, а "красные" упустили трофей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Лорис Кариус Унион (Берлин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
28.09.2020 в 18:47
поки в фіналі Ліги Чемпіонів у нього не сталося помутніння))))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...