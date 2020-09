Бывший тренер сборной Германии U-20 возглавил Шальке

Новым главным тренером "Шальке" стал Мануэль Баум, сообщает официальный сайт клуба. Его ассистентом станет Налду. Баум сменил на этой должности Дэвида Вагнера.

Контракт специалиста действует до 30 июня 2022 года. Последним местом работы 41-летнего тренера была сборная Германии U 20. Также он тренировал "Аугсбург", "Унтерхахинг", "Штарнберг" и "Унтерферинг".

Manuel Baum has been appointed as #S04 head coach.



Welcome, Manuel! ????⚪ pic.twitter.com/fEfW7ir9D0