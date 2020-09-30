Германия
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Бибиана Штайнхаус закончит карьеру рефери после матча за Суперкубок
В Бундеслиге больше не будет женщин-арбитров
Сегодняшний матч за Суперкубок Германии между “Баварией” и “Боруссией” Дортмунд будет последним назначением для рефери Бибианы Штайнхаус.
41-летняя Штайнхаус заканчивает карьеру арбитра, информирует kicker.
Штайнхаус стала первой женщиной-арбитром в мужском профессиональном футболе Германии. Всего она проработала рефери 12 лет, из них три в Бундеслиге. В высшем дивизионе Бибиана Штайнхаус, полицейский офицер по основной профессии, провела 23 матча.
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