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Бибиана Штайнхаус закончит карьеру рефери после матча за Суперкубок

Германия
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В Бундеслиге больше не будет женщин-арбитров

Бибиана Штайнхаус закончит карьеру рефери после матча за Суперкубок
UA-Футбол
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Сегодняшний матч за Суперкубок Германии между “Баварией” и “Боруссией” Дортмунд будет последним назначением для рефери Бибианы Штайнхаус.

41-летняя Штайнхаус заканчивает карьеру арбитра, информирует kicker.

Штайнхаус стала первой женщиной-арбитром в мужском профессиональном футболе Германии. Всего она проработала рефери 12 лет, из них три в Бундеслиге. В высшем дивизионе Бибиана Штайнхаус, полицейский офицер по основной профессии, провела 23 матча.

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии Бибиана Штайнхаус
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