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Шальке и Айнтрахт совершили обмен вратарями

Германия
(1 голосов)

Интересный обмен

Шальке и Айнтрахт совершили обмен вратарями
Новина українською

"Шальке" сделал обмен вратарями с "Айнтрахтом", пишет официальный сайт клуба из Гельзенкирхена.

Сообщается, что "кнаппены" арендовали на сезон у "Айнтрахта" вратаря Фредерика Реннова. В обратном направлении проследовал его коллега по амплуа Маркус Шуберт — аренда также рассчитана на один сезон.

28-летний датчанин Реннов в прошлом сезоне провел 15 матчей за "Айнтрахт", в который пропустил 22 мяча и дважды отыграл "на ноль". 22-летний немец Шуберт провел 10 матчей за "Шальке" в прошлой кампании. Он провел два "сухих" матча, пропустив 19 мячей.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Айнтрахт (Франкфурт) Айнтрахт
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