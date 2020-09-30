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Шальке и Айнтрахт совершили обмен вратарями
Интересный обмен
"Шальке" сделал обмен вратарями с "Айнтрахтом", пишет официальный сайт клуба из Гельзенкирхена.
Сообщается, что "кнаппены" арендовали на сезон у "Айнтрахта" вратаря Фредерика Реннова. В обратном направлении проследовал его коллега по амплуа Маркус Шуберт — аренда также рассчитана на один сезон.
28-летний датчанин Реннов в прошлом сезоне провел 15 матчей за "Айнтрахт", в который пропустил 22 мяча и дважды отыграл "на ноль". 22-летний немец Шуберт провел 10 матчей за "Шальке" в прошлой кампании. Он провел два "сухих" матча, пропустив 19 мячей.
The goalkeeper joins on a season-long loan from Eintracht Frankfurt ✍️— FC Schalke 04 (@s04_en) September 30, 2020
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