Шальке и Айнтрахт совершили обмен вратарями

"Шальке" сделал обмен вратарями с "Айнтрахтом", пишет официальный сайт клуба из Гельзенкирхена.

Сообщается, что "кнаппены" арендовали на сезон у "Айнтрахта" вратаря Фредерика Реннова. В обратном направлении проследовал его коллега по амплуа Маркус Шуберт — аренда также рассчитана на один сезон.

28-летний датчанин Реннов в прошлом сезоне провел 15 матчей за "Айнтрахт", в который пропустил 22 мяча и дважды отыграл "на ноль". 22-летний немец Шуберт провел 10 матчей за "Шальке" в прошлой кампании. Он провел два "сухих" матча, пропустив 19 мячей.

The goalkeeper joins on a season-long loan from Eintracht Frankfurt ✍️



